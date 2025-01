Conheca Álvaro Damião, prefeito empossado de MG após afastamento de Fuad

Neste sábado (4), Álvaro Damião, do União Brasil, foi empossado como prefeito interino de Belo Horizonte, após o afastamento do titular Fuad Noman, do PSD, que se encontra em licença médica devido a uma pneumonia.

Com 54 anos e uma trajetória política que abrange mais de uma década, Damião já ocupou a função de vereador da capital mineira em dois mandatos. Ele iniciou sua carreira política em 2016, quando foi eleito pela primeira vez pelo PSB. Em 2020, foi reeleito pelo DEM, que posteriormente se uniu ao PSL para formar o atual União Brasil. Apesar de suas tentativas de conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados em 2018 e 2022, Damião terminou ambas as corridas eleitorais como suplente.

No contexto das eleições de 2024, a escolha de Damião para compor a chapa ao lado de Fuad Noman visou fortalecer a relação entre o executivo municipal e a Câmara Municipal, um desafio significativo no primeiro mandato de Noman. A influência do partido também garantiu à chapa um dos maiores tempos de exposição na televisão durante a campanha.

Durante as tratativas que antecederam sua nomeação como vice-prefeito, Damião foi inicialmente relutante em alterar seus planos políticos. Ele tinha a intenção de buscar a reeleição e também aspirava a uma candidatura para deputado estadual em 2026.

Nos primeiros meses do atual mandato, ele tentou articular a candidatura da prefeitura para a Mesa Diretora da Câmara Municipal, mas essa iniciativa resultou em uma derrota. O novo presidente da Câmara, Juliano Lopes (Podemos), qualificou essa interferência como “desastrosa”.

A relação entre Damião e seus ex-colegas vereadores será um dos principais desafios que ele enfrentará como prefeito interino.

Nascido em Belo Horizonte e com quase 30 anos de experiência como apresentador na Rádio Itatiaia, Damião também atuou em diversas emissoras de televisão, incluindo Alterosa e Rede Record. Após assumir o cargo de vice-prefeito, ele se afastou das atividades na mídia.

“Foi ali que eu aprendi a entrar na casa das pessoas, na vida das pessoas, pelo rádio e televisão. A partir de agora eu me dedico, licenciado, ao povo de Belo Horizonte para cuidar da cidade conforme prometido”, declarou Damião após sua posse.

Na cerimônia realizada no dia 1º deste mês, Fuad Noman participou remotamente devido à sua condição de saúde. Durante o evento, Damião reafirmou seu compromisso com o prefeito: “Estou aqui para ajudá-lo no que ele achar que deve fazer e da forma como achar que deve ser feito”.

No primeiro turno da eleição deste ano, Damião tornou-se alvo de ataques por parte de candidatos adversários que o rotularam como bolsonarista e defensor de pautas conservadoras. Em resposta a essas acusações, ele argumentou que sua chapa era voltada ao diálogo e possuía também propostas progressistas. Após sua posse, reiterou a intenção de dialogar tanto com o governo do estado liderado por Romeu Zema (Novo) quanto com a administração do presidente Lula (PT).

Entre suas propostas legislativas enquanto vereador estão iniciativas como a obrigatoriedade da instalação de câmeras de segurança em estabelecimentos que comercializam sucatas e outra que exigia um aviso em locais que vendem produtos eróticos alertando sobre a presença de crianças ou adolescentes. Além disso, Damião contribuiu com projetos coletivos importantes, como a criação do Dia Municipal de Combate ao Antissemitismo e ao Fascismo em 2023.

Em sua atuação cívica fora da política partidária, Damião é fundador do Instituto Bacana Demais, uma organização sem fins lucrativos estabelecida em 2014 com o objetivo declarado de “promover o bem social e valorizar a vida de crianças, jovens e idosos por meio do esporte, da educação, do lazer e da cultura”.