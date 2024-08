Prefeita pede que ‘abram as porteiras’ para gado fugir de incêndios em SP

A prefeita de Lucélia (SP), Tati Guilhermino (PSD), pediu que os moradores “abram as porteiras” para permitir que o gado consiga fugir dos incêndios que atingiram o interior de São Paulo nos últimos dias. As queimadas têm causado acidentes e suspensão de aulas em diversas regiões do estado, e já deixaram dois mortos, segundo a Defesa Civil.

Prefeita falou em cenário de ‘terror’ e ‘tragédia’ em Lucélia. Tati Guilhermino confirmou ter enviado um áudio para a Rádio Brasil, de Adamantina (SP), em que diz ser “questão de vida” deixar o gado sair e fugir das queimadas. “No desespero, eu dizia para as pessoas: ‘Não esperem chegar socorro, salvem seus animais, salvem suas casas”, contou a prefeita ao “Tá na Roda, da Jovem Pan News, no domingo (25).

Cidade está trabalhando com o governo para apoiar agricultores. Em vídeo publicado no Instagram, a prefeita de Lucélia afirmou ter conversado com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ainda no sábado (24) para elaborar um plano de contingenciamento voltado tanto para pequenos quanto grandes produtores rurais. “Agora é trabalhar nessa reconstrução”, concluiu.

Prejuízos em todo o estado devem passar de R$1 bilhão. Tarcísio de Freitas explicou que as ações geradas de forma criminosa e pelo tempo seco no estado afetam plantações e também residências. “O que aconteceu tem um efeito devastador [no agronegócio], muito triste. Nós vamos apoiar o agronegócio”, disse o governador nesta segunda-feira (26), em entrevista à GloboNews.

“Ontem [24], após conversa com o nosso governador Tarcísio [de Freitas], já iniciamos o monitoramento e o plano de contingenciamento para ajudar vocês, produtores e famílias que estão precisando deste apoio. (…) É possível reconstruir, sim, e vamos reconstruir. Juntos, nós vamos fazer isso”, disse Tati Guilhermino, prefeita de Lucélia (SP), no Instagram.

IMPACTOS DOS INCÊNDIOS

Ribeirão Preto suspendeu aulas nas escolas municipais. Segundo a prefeitura, foi constatado acúmulo de fuligem nos colégios, e as atividades deverão retomadas na terça (27). Ontem, moradores tiveram que deixar suas casas, cercadas por fogo e uma tempestade de poeira.

Queimadas também tiveram impacto sobre estados vizinhos. Mesmo sem focos de incêndios, o céu do Distrito Federal e de Goiás amanheceu encoberto por fumaça neste domingo (25). O aeroporto de Goiânia operou com baixa visibilidade e com restrições de pouso. Foram registrados oito cancelamentos de voos.

Quatro pessoas foram presas por suspeita de provocar os incêndios. Tarcísio ressaltou, porém, que não é possível dizer que se trata de uma ação coordenada. “É preciso haver investigação. Tivemos, de fato, uma ação criminosa, quatro pessoas foram presas, pessoas que portavam gasolina e estavam realmente ateando fogo de forma criminosa”, declarou à GloboNews.

PF abriu mais de 30 investigações sobre focos de incêndio no país. Pelo menos dois deles têm como alvo as queimadas em São Paulo. Quinze delegacias no interior do estado foram mobilizadas para esta apuração. “É um movimento atípico, de fato, mas as conclusões só podem ser trazidas a público com a conclusão dos inquéritos”, disse o delegado Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF.