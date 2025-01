Pré-venda de ingressos para o João Rock começa em 28 de janeiro

Um dos maiores festivais de música do Brasil, o João Rock inicia a pré-venda de ingressos no dia 28 de janeiro. O evento acontece no dia 14 de junho, no Parque Permanente de Exposições em Ribeirão Preto/SP.

Tradicionalmente disponibilizado antes do anúncio do line-up do festival, o lote especial, que ficará disponível por sete dias – ou até esgotar -, terá número limitado de ingressos e condições exclusivas para todos os setores: Pista, Pista Premium, Camarote João Rock e Camarote Lagunitas.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial do João Rock. Nesta edição, uma novidade é a chegada da Ticketmaster Brasil como parceira na comercialização das entradas. A empresa é o braço nacional da Ticketmaster, líder mundial no mercado de venda de ingressos de entretenimento ao vivo e processa 600 milhões de ingressos por ano em mais de 35 países diferentes.

Como vai funcionar?

Após acessar o site do evento, o cliente será redirecionado para o site da Ticketmaster Brasil, canal oficial de venda de entradas para o festival. Os ingressos são limitados a 4 unidades por CPF e o parcelamento pode ser feito em até 6 vezes. O período promocional vai até o dia 03 de fevereiro, às 23h59, ou até esgotar o lote. As vendas regulares serão retomadas no dia 4 de fevereiro, mesma data de divulgação do line-up.

“A parceria com a Ticketmaster reforça a grandeza do João Rock e a preocupação em oferecer o melhor para o público. É uma empresa séria, responsável pela comercialização dos ingressos para os principais shows internacionais do Brasil e, principalmente, comprometida com a segurança dos clientes”, explica Luit Marques, um dos organizadores do João Rock.

Clientes Banco do Brasil têm benefícios

Patrocinador oficial do evento, o Banco do Brasil promove condições exclusivas para seus clientes que, além de conseguirem parcelar as entradas em até 8 vezes, terão 15% de desconto nos ingressos.

Mais Sobre o João Rock

O João Rock se consagrou como um festival que se orgulha de ter um line-up genuíno e exclusivamente brasileiro, focado no rock, rap, MPB e reggae. Em 20 anos, apresentou cerca de 300 shows em seus palcos, promovendo encontros históricos e inéditos.

Em sua última edição, 70 mil pessoas participaram do festival, que contou com mais de 30 shows.