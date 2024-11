João Rock confirma a 22ª edição do festival em 2025

O renomado festival João Rock, um dos principais eventos de música no Brasil, já tem data marcada para sua 22ª edição. Os organizadores anunciaram que o evento ocorrerá em 14 de junho de 2025, consolidando-se mais uma vez como uma celebração da música nacional em Ribeirão Preto.

Dedicado a promover e enaltecer a música brasileira, o festival promete proporcionar uma experiência inesquecível para os amantes do gênero. Marcelo Rocci, um dos responsáveis pela organização do evento, afirmou que a próxima edição trará “novas experiências e encontros memoráveis, tanto nos palcos quanto nas interações com o público”.

Palcos

Um dos aspectos que distingue o João Rock é a sua capacidade de oferecer um dia repleto de apresentações diversificadas e vibrantes em quatro palcos simultâneos.

O Palco João Rock se destaca por sua estrutura inovadora, permitindo shows contínuos sem intervalos.

O Palco Brasil homenageia anualmente diferentes movimentos culturais, regiões e ícones do país, com temas variados.

A celebração da diversidade musical brasileira ocorre no Palco Aquarela, que explora as múltiplas facetas da música nacional.

Por fim, o Palco Fortalecendo a Cena destaca novos talentos e tendências emergentes na cena musical do país.

Com essa proposta única, o João Rock continua a atrair um público fiel de diversas partes do Brasil, reafirmando seu papel como um pilar essencial na promoção da cultura musical brasileira.