Pré-Carnaval: Outlet Premium Imigrantes realiza folia kids

O Carnaval chegou mais cedo ao Outlet Premium Imigrantes. Para se preparar para a data, que neste ano cai em março, o empreendimento preparou uma programação que vai as crianças para dançar.

Nos dias 15 e 16 de fevereiro, o Outlet recebe o Esquenta Folia Kids, evento pensado para os pequenos.

A festa começa às 13h, no Chafariz. As crianças poderão aproveitar a oficina de customização de abadá e chocalho e aproveitar, caracterizados, o Bailinho Kids, com direito a DJ, para animar a festa.

Se interessou? Então traga seu filho para curtir o pré-carnaval conosco! O bloquinho é indicado para crianças de 3 a 12 anos. Para participar, é preciso estar acompanhado dos pais ou responsáveis maiores de 18 anos e fazer uma inscrição por este link.

O Outlet Premium Imigrantes está de portas abertas diariamente das 9h às 21h.

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, saída do KM 23 – sentido Litoral.

Serviços: Estacionamento – Até 4 horas R$ 18/ Hora adicional R$ 3.