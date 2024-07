Praiamar Shopping promove encontro com os amarelinhos mais queridos do cinema na quarta (10)

Na quarta-feira (10), os famosos personagens amarelinhos das telonas chegam ao Praiamar Shopping para fazer a alegria da criançada. A atividade acontece no lounge, no 2º piso, das 16h às 16h40 e das 18h às 18h40. A ação, gratuita, é uma celebração ao filme Meu Malvado Favorito 4, lançado na quinta-feira (4).

Quem passar pelo local também poderá conferir uma exposição com produtos relacionados aos personagens, como brinquedos, roupas, sapatos, artigos de decoração, banho e outras opções que o público pode encontrar nas lojas do mall. A vitrine com os itens ficará exposta até o dia 14 de julho.

“Preparamos uma ação interativa para os nossos clientes, a fim de deixá-los imersos no contexto desse filme que é um sucesso. Essa é uma oportunidade para adultos e crianças aproveitarem”, destaca Viviane Morimoto, gerente de marketing do Praiamar Shopping.