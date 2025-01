Praia Grande reduz 20% de resíduos no Ano Novo

No primeiro dia do ano de 2025, a Prefeitura de Praia Grande, localizada no litoral paulista, realizou a coleta de 1.099,370 toneladas de resíduos na orla da cidade. Este número representa uma redução de 20% em relação ao mesmo dia do ano anterior, quando foram retiradas 1.367,880 toneladas.

A operação de limpeza teve início às 2h da madrugada, imediatamente após as celebrações de Ano Novo. Para essa tarefa, cerca de 700 profissionais foram mobilizados com o objetivo de assegurar que as praias estivessem limpas para os mais de 1,5 milhão de turistas presentes na cidade durante as festividades.

Durante mais de oito horas de atividade, a equipe conseguiu remover 636 toneladas de lixo tanto do calçadão quanto da faixa de areia. Posteriormente, uma nova fase da operação foi realizada entre 19h e 23h, resultando na retirada adicional de 549 toneladas de resíduos.

Para atender à demanda da temporada de verão, a administração municipal ampliou suas equipes com a inclusão de 450 servidores noturnos e a contratação de mais 150 profissionais temporários, totalizando assim 600 trabalhadores dedicados até o final de fevereiro.

Além disso, como parte das iniciativas para manter a limpeza nas praias, foram instaladas mais de 250 caçambas para coleta de lixo na areia e distribuídas aproximadamente 1.700 lixeiras ao longo do calçadão.