Praia Grande lidera crescimento populacional na Baixada Santista

Pela primeira vez em anos, Praia Grande se destaca como a cidade com o maior crescimento populacional na Baixada Santista, conforme dados recentes divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O município, localizado no litoral paulista, recebeu 15.642 novos moradores, totalizando 365.577 habitantes até julho de 2024.

Em 2022, a população da cidade era de 349.935 pessoas, resultando em um aumento de 4,47%. A prefeitura atribui esse crescimento a diversos fatores, incluindo melhorias na infraestrutura urbana, ampliação dos serviços disponíveis e um aquecimento significativo do mercado imobiliário.

A administração municipal também ressaltou que Praia Grande passou a contar com mais domicílios permanentes do que aqueles destinados ao uso ocasional. Essa mudança é um indicativo de que a cidade está se afastando de sua antiga imagem como um destino apenas para veranistas.

No panorama geral da Baixada Santista, todos os nove municípios apresentaram aumento populacional. Ao todo, a região agora abriga 1.862.976 moradores. Santos ocupa a segunda posição no crescimento demográfico da área, com um acréscimo de 10.959 habitantes, atingindo 429.567 pessoas. São Vicente aparece em terceiro lugar, com um ganho de 8.496 moradores e uma população total de 338.407.

Abaixo está o ranking completo do crescimento populacional nas cidades da Baixada Santista:

Cidade Estimativa de 2024 Censo de 2022 Ganho populacional Praia Grande 365.577 hab. 349.935 hab. 15.642 hab. Santos 429.567 hab. 418.608 hab. 10.959 hab. São Vicente 338.407 hab. 329.911 hab. 8.496 hab. Guarujá 294.973 hab. 287.634 hab. 7.339 hab. Itanhaém 117.435 hab. 112.476 hab. 4.959 hab. Bertioga 66.873 hab. 64.188 hab. 2.685 hab. Cubatão 115.082 hab. 112.476 hab. 2.606 hab. Mongaguá 64.519 hab. 61.951 hab. 2.568 hab. Peruíbe 70.543 hab. 68.352 hab. 2.191 hab.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)