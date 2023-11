Praça da Moça recebe Cãominhada no domingo

A Praça da Moça, no Centro de Diadema, recebe a terceira edição da Cãominhada neste domingo (3/12). A concentração de donos e animais será às 8h e a caminhada, ao longo da própria praça, está prevista para começar às 9h. O evento é realizado pela Secretaria de Esporte e Lazer por meio do programa Caminhando Bem.

Para que a Cãominhada transcorra sem incidentes, a orientação dos organizadores é que os animais usem coleiras e, sempre que necessário, focinheiras. Há a previsão de participação de cerca de 300 cães.

Além de proporcionar mais um momento de lazer para cães e donos, o evento tem o objetivo de arrecadar alimentos e recursos para pets em situação de rua.

As doações, de pelo menos um quilo de ração para cachorros, podem ser feitas no dia anterior à caminhada, 2 de dezembro, no sábado, na Loja Centauro, que fica no Shopping Praça da Moça (rua Manuel da Nóbrega, 712). Com a doação, os participantes da Cãominhada poderão retirar um kit para o evento. As doações também vão poder ser feitas no domingo, durante a concentração.

A Cãominhada é realizada em parceria com o Patas sem Lar e Amigo Vet, entidades que ajudam animais em situações de vulnerabilidade, além da Cobasi, Special Dog e Juarez, lojas de artigos para pets.