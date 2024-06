Praça A terá shows de Marquinhos Sensação e Jeito Moleque em julho

O mês de julho promete ser ainda mais especial para os frequentadores da Praça A – casa que segue o conceito de SuperBar e é reconhecida como espaço que vai ‘do chope ao show’, com música ao vivo e gastronomia de alta qualidade.

No dia 6, primeiro sábado do mês, a galera vai curtir um show para lá de incrível do cantor Marquinhos Sensação, que promete rememorar grandes sucessos do grupo Sensação, como ‘Coral de Anjos’, ‘Preciso desse Mel’ e ‘Louco apaixonado’.

Depois, na sexta-feira (19), será a vez da casa receber o Jeito Moleque, que promete fazer um mega show para animar e agitar a galera que curte um bom pagode. A noite será embalada por grandes sucessos, que marcaram a trajetória do grupo, entre eles “Sobrenatural” e “Me faz feliz”.

No dia 06, a Praça A estará aberta ao público a partir das 11h30. Já no dia 19, a casa abre suas portas a partir das 17h. A galera que chegar cedo poderá desfrutar dos mais de 1.000 m² de ambiente climatizado, aproveitar a enorme variedade de torneiras de chope, além de degustar os petiscos disponíveis no menu, assim como a variedade de pratos do Go SushiBar. Quem quiser aproveitar com mais comodidade, pode reservar um dos 20 camarotes disponíveis na casa. Um deles, inclusive, é totalmente exclusivo, com 50m² e entrada, bar e banheiro privativos.

Os ingressos para o show do Marquinhos Sensação e do Jeito Moleque estão disponíveis a partir de R$ 50 (aquisição antecipada com nome na lista) e podem ser adquiridos na própria casa.

Serviço:

Praça A – Show do Marquinhos Sensação

Endereço: Rua Aspicuelta, 527 – Vila Madalena

Data: 06/07 (sábado)

Horário de funcionamento: das 11h30 às 5h

Ingressos: 1º lote = a partir de R$ 50 (com nome na lista e pagamento antecipado) e a partir de R$ 70 (sem nome na lista)*

Ponto de venda: Praça A

Reservas e lista VIP: (11) 9 1413-4077

*Valores podem sofrer alterações de acordo com horário

Praça A – Show do grupo Jeito Moleque

Data: 19/07 (sexta-feira)

Horário de funcionamento: das 17h às 5h

Ingressos: 1º lote = a partir de R$ 50 (com nome na lista e pagamento antecipado) e a partir de R$ 70 (sem nome na lista)*

Ponto de venda: Praça A

*Valores podem sofrer alterações de acordo com horário