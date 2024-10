POW Festival marca a segunda edição com aumento de público de todas as idades

Experiências imersivas em realidade virtual, palestras com grandes speakers e líderes, exposições, workshops, jogos e tela, mostras de tecnologia e inovação, além de música, cultura, gastronomia e entretenimento. A segunda edição do POW Festival, que terminou neste domingo, dia 20 de outubro, mais uma vez, surpreendeu o público com uma explosão de criatividade e inovação. A programação, completa e 100% gratuita, proporcionou muito aprendizado e diversão para toda a família. Foram baixados mais de 10 mil ingressos para acesso ao evento e às atividades.

Segundo dia teve Gabriel, O Pensador, batalha de rimas e muita interatividade

Show de Gabriel O Pensador, que encerrou o evento em grande estilo, contagiou o público com um repertório repleto de sucessos

Iniciando o ciclo de palestras do segundo dia, a empresária Amanda Momente, Creator, CEO e fundadora da Wonder Size, primeira marca esportiva plus size, abordou sobre empreendedorismo e autenticidade. “Inovação é você juntar todas as suas habilidades, criar novas soluções, ampliar experiências e alternativas. Temos que estar o tempo inteiro estudando e aprimorando”, contou.

Yuri Costa, que ganhou notoriedade e milhares de fãs na internet com seu canal no YouTube focado em games, foi outro nome que integrou o time de speakers do evento, compartilhando sua experiência no setor, que, de acordo com ele, está cada dia mais profissional e acessível. Referência em inovação radical, colaboração humana, transformação digital e estudos futuros, Gil Giardelli também marcou presença no POW Festival. O professor, escritor e palestrante trouxe exemplos concretos de países que estão investindo em ciência e tecnologia e assim garantindo qualidade para seus povos em diversas áreas.

Música eletrônica e sintetizadores analógicos nortearam a palestra de Arthur Joly. O produtor musical – que tem no currículo a trilha sonora do Big Brother Brasil junto com o Paulo Ricardo – disse que a criação dos sintetizadores foi tão revolucionária à época que pode ser comparada, hoje, à IA. Em seguida, o Projeto ERA – Eterna Revolução da Alegria mostrou que é possível usar a sustentabilidade para a inovação de forma criativa. Os técnicos em Automação Industrial Guilherme Lucca de Matos, Rafael Zimbaldi Gomes e Diego Luiz Abreu Gonçalves trouxeram um estande para POW Festival, onde mostraram ao público suas criações feitas com materiais reciclados. Além disso, dois deles, Guilherme e Rafael, fizeram a palestra “Uma nova ERA de reciclagem”.

No Auditório POW, André Chaves criou a primeira obra de ficção científica feita de forma colaborativa, em tempo real, com ajuda da IA. “Criamos este AI-Book para potencializar a inteligência coletiva. Nosso objetivo é expandir a consciência com novos conteúdos, repertórios, promover curtos-circuitos e dar luz a pontos cegos, obscuros e adormecidos do ser humano e da sociedade”, declarou.

A compositora e musicista Rafaele Andrade, que desenvolveu um instrumento em impressora 3D e com material PLA (Ácido Poliláctico – que é um bioplástico feito a partir de recursos naturais renováveis e também biodegradável), o Knurl, contou sobre o processo de produção, fez uma apresentação e permitiu que o público conferisse o aparelho e seus sons de perto.

Já a Sala Newduca virou uma verdadeira festa durante a palestra/oficina do Percurtindo, que veio direto da Bahia para apresentar ao público do POW Festival diversos ritmos com instrumentos produzidos a partir de materiais recicláveis. O repertório foi eclético, com músicas como “Mas Que Nada”, de Sergio Mendes, e “Fazendinha”, do Mundo Bita. Tanto crianças, quanto adultos se juntaram ao grupo e fizeram parte da performance.

A Sala Newduca virou uma verdadeira festa durante a palestra/oficina do grupo Percurtindo

Márcio Okabe também interagiu com a plateia em sua palestra “Origami para Criatividade e Espiritualidade”. Depois de aprenderem alguns conceitos sobre essa arte e sobre os benefícios que ela pode proporcionar, como coordenação motora, concentração, raciocínio lógico e criatividade, todos fizeram um origami e exploraram possibilidades com diferentes tipos de dobraduras.

Música

Na parte musical, a Batalha de Rimas foi uma das grandes atrações do dia, com a participação dos MCs de Ribeirão Preto, Lili, Kamila Andrade, João Neto e Kauê. A grande vencedora foi MC Lili, que é destaque na Batalha do Norte – um dos maiores grupos do Brasil – e também conhecida por ter um de seus vídeos reproduzido pelo ator e rapper americano Will Smith. A competição foi apresentada por Daniel LBT, com a contribuição do DJ Kizo.

Já o show de Gabriel O Pensador, que encerrou o evento em grande estilo, foi contagiante, não só pelo repertório musical – com clássicos do rap que fizeram sucesso nas últimas décadas e músicas do novo álbum “Antídoto para todo tipo de Veneno” – mas pela energia única que o rapper e sua banda levaram para o público. Da tradicional “Tá na hora de molhar o biscoito”, com uma fã ajudando nos vocais, passando por “Cachimbo da paz”, “Festa da Música”, “Surfista Solitário”, “Lavagem Cerebral”, e “Pátria Que Me Pariu”, Pensador encerrou sua passagem pelo POW ao som de “Sem Parar” – com crianças participando e interagindo no palco – e “Até Quando”.

“Achei muito bacana a proposta e iniciativa do evento. Essas oportunidades são essenciais. Criações são feitas de trocas e é assim que a gente consegue inovar cada vez mais e isso é transformador”, comentou Gabriel Pensador, que é considerado um dos pioneiros do hip hop brasileiro.

Outras atrações

Atrações que fizeram sucesso no primeiro dia estiveram de volta e foram bastante procuradas, como a exibição de filmes em realidade virtual, os simuladores, os games, incluindo “The Last Squad” e “Mission X”, o circo Show, as bolhas mágicas, live-art e a presença do cachorro robô – “Galileu”, da 5 Era, que levou animação por todo o evento.

