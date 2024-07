Poupatempo inicia atendimentos para surdos com Central de Interpretação de Libras

Os postos do Poupatempo em todo o Estado passam a oferecer a partir desta quinta-feira (11/7) atendimento para surdos pela Central de Interpretação de Libras. A iniciativa, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, faz parte do programa São Paulo São Libras e tem como objetivo facilitar o acesso aos serviços públicos estaduais e promover a inclusão das pessoas com deficiência auditiva.

Os atendimentos serão feitos por uma plataforma de videochamadas, com intérpretes de Libras, para intermediar a comunicação entre o colaborador do Poupatempo e o usuário.

Importante: para ser atendido presencialmente no Poupatempo, é obrigatório agendamento prévio de data e hora, sem nenhum custo, pelo portal do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, totens de autoatendimento ou ainda pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974.

Referência nacional na prestação de serviços públicos, o Poupatempo conta com funcionários capacitados em Libras para receber, orientar e atender pessoas surdas.

Além dos 242 postos, distribuídos em todas as regiões de São Paulo, o serviço de atendimento em Libras, lançado em outubro de 2023, também é oferecido de forma digital, com acesso pelo site e aplicativo do programa. Desde que a novidade foi implantada, a funcionalidade em Libras já obteve mais de cinco mil acessos.