Posto de venda e atendimento do Bilhete Único do Terminal Água Espraiada será fechado temporariamente

A SPTrans informa que, a partir de segunda-feira (1º), o Posto de Venda e Atendimento do Terminal Água Espraiada estará fechado temporariamente para obras. Para os serviços do Bilhete Único os passageiros poderão utilizar os aplicativos oficiais, máquinas de autoatendimento para recarga, além dos postos de outros terminais, como Pinheiros e Santo Amaro, com horário de funcionamento das 6h às 22h. Mais informações, como os endereços dos postos estão disponíveis no site da SPTrans, neste link.

Recarga do Bilhete Único

Um dos serviços mais procurados nos postos de atendimento é a recarga do bilhete, que pode ser realizada por meio de aplicativos. A lista com os aplicativos credenciados para a venda de crédito do Bilhete Único está disponível no site da SPTrans. Após a compra dos créditos, recarregue o cartão nas máquinas automáticas ou nos validadores no interior dos coletivos.