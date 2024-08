Pós graduação lato sensu da USCS tem inscrições abertas

A USCS (Universidade de São Caetano do Sul) está com inscrições abertas para o seu Programa de Pós-graduação lato sensu, que inclui especializações e MBAs em diversas áreas. As inscrições são gratuitas e os valores variam de acordo com cada curso, tendo mensalidades a partir de R$ 299,00. Todas as informações podem ser consultadas em https://uscs.edu.br/pos/cursos. Quem se matricular, inicia seus estudos ainda este mês (agosto/2024).

São oferecidos mais de 50 cursos nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Educação Física, Gestão, Saúde, Psicologia, Tecnologia da Informação e Odontologia. O processo seletivo é composto de inscrição pelo site da USCS (https://uscs.edu.br/pos/cursos), entrega e análise de documentos e currículo e, dependendo do curso, entrevista com o(a) gestor(a) responsável. Mais informações referentes a cada curso, como matriz curricular, corpo docente, horários e outras questões constam no mesmo link.

“A busca por uma especialização ou MBA, seja para profissionais já consolidados no mercado ou para recém-formados, tem se tornado cada vez mais comum e relevante. Essa decisão, além de abrir portas para novas oportunidades, traz uma série de benefícios que podem impulsionar a carreira de forma significativa, uma vez que oferece, diferencial competitivo, atualização profissional, desenvolvimento de novas habilidades, aumento da empregabilidade, possibilidade de ascensão profissional e expansão da rede de contatos”, explica Álvaro Toshio Takei, Coordenador dos Cursos de Pós-graduação lato sensu da USCS.

Todos os cursos estão sendo oferecidos de forma híbrida, ou seja, por aulas presenciais, transmitidas simultaneamente pelo Google Meet e também gravadas para revisão posterior.

Sobre o Programa de Pós-Graduação lato sensu da USCS

Inscrições abertas, em https://uscs.edu.br/pos/cursos.

Valor da inscrição: gratuito.

Forma de ingresso: Análise documental.

Áreas: Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Educação Física, Gestão, Saúde, Psicologia, Tecnologia da Informação e Odontologia.

Site e mais informações: https://uscs.edu.br/pos/cursos.