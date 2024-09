Porto de São Sebastião: SP credencia pátios de triagem de caminhões para agilizar fluxo de cargas

A Companhia Docas de São Sebastião (CDSS), empresa pública vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, lançou o chamamento público 2/2024, destinado a interessados em credenciar Áreas de Apoio Logístico Portuário (AALP), também conhecidas como pátios de triagem de caminhões. Essa medida vai agilizar o fluxo de carga e melhorar as condições para os caminhoneiros que se destinam ao Porto de São Sebastião.

A nova estrutura vai proporcionar apoio logístico e evitar congestionamentos de veículos de carga, que ficam nas vias de acesso do entorno portuário esperando a carga ou descarga. Também trará benefícios aos caminhoneiros, que passarão a dispor de novas instalações com serviços de alimentação, higiene e hospedagem.

“A implantação do pátio de triagem trará muitos benefícios e mais conforto aos condutores dos caminhões, fazendo com que eles possam contar com acesso a vestiários, sanitários e local adequado para realizar suas refeições. Além disso, a iniciativa irá evitar congestionamentos na cidade”, avalia o diretor-presidente da Companhia Docas de São Sebastião, Ernesto Sampaio.

O processo de credenciamento ocorrerá em duas etapas. Na fase documental, são 90 dias para que as empresas interessadas apresentem suas propostas. O credenciamento definitivo ocorrerá com a autorização para o início das operações ao final da implantação do empreendimento, após publicação do Certificado de Credenciamento no DOE.

A manifestação de interesse poderá ser encaminhada à CDSS no endereço da Companhia ou por meio eletrônico ([email protected]), devendo-se indicar no assunto “CHAMAMENTO PÚBLICO – AALP” e o nome da pessoa jurídica interessada. Os requerimentos apresentados fora do prazo serão registrados e devolvidos aos interessados.

Após a fase documental, os empreendimentos selecionados terão um prazo de até 12 (doze) meses para realizar a implantação do projeto, que prevê 150 vagas para caminhões do tipo bitrem.

A Companhia Docas de São Sebastião implementou também neste ano o sistema de agendamentos e distribuição de senhas para a entrada de carretas no Porto de São Sebastião, com o objetivo de evitar o acúmulo de veículos no entorno da área portuária. A iniciativa foi adotada em comum acordo com os operadores portuários, e limita a quantidade de veículos por operador, liberando 15 senhas por empresas para o período de 6 horas.

Melhorias e investimentos

A nova área para caminhões faz parte de uma série de melhorias implantadas no porto de São Sebastião, como a montagem de 11 novos armazéns, a reforma do centro de controle operacional, a pavimentação de pátios de armazenagem e das vias de acesso terrestre, um novo sistema de automação da porta de acesso, o monitoramento por circuito fechado de TV, obras de ajuste e cumprimento de requisitos de segurança e alfandegamento e o novo sistema de combate a incêndios.

O Porto de São Sebastião tem acesso facilitado por meio da rodovia dos Tamoios, que está interligada aos principais acessos do estado de São Paulo, e também pela proximidade com a malha ferroviária e o Aeroporto Internacional de São José dos Campos. A obra do Contorno de São Sebastião na Tamoios está na fase final de execução pelo Governo de São Paulo e prevê uma alça exclusiva ao Porto, facilitando o acesso e evitando a interferência no trânsito urbano. Está em fase de modelagem ainda o processo de arrendamento que permitirá a atração de mais investimentos.

Recentemente, em abril, o Porto aderiu à Aliança Brasileira para Descarbonização dos Portos, que permite a troca de experiências e a realização de ações para acelerar a descarbonização do setor marítimo e portuário. Como primeira ação desse compromisso, passou a aplicar descontos na tarifa portuária para as embarcações que tenham sustentabilidade e eficiência energética, e que comprovem ter baixas emissões de gases de efeito estufa. “Essas iniciativas estão alinhadas com nosso compromisso de promover o desenvolvimento sustentável em São Paulo”, enfatiza a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado, Natália Resende.

Serviço

Período de inscrições: prazo de até 90 dias a partir da publicação do edital no Diário Oficial do Estado (28 de agosto de 2024)

E-mail: [email protected]

Edital: https://portoss.sp.gov.br/wpcontent/uploads/Documentos/Administra20DOE.pdf

Mais informações: https://portoss.sp.gov.br/