Porto de Santos interrompe operações durante as festividades de Natal

O Porto de Santos, localizado no litoral paulista, não realizará operações portuárias durante as celebrações de Natal. De acordo com informações divulgadas pela Autoridade Portuária de Santos (APS), não está prevista a movimentação de navios nas festividades.

A suspensão das atividades terá início às 19h do dia 24 de dezembro, com retorno programado para às 7h do dia 25. Após esse intervalo, os serviços voltarão ao funcionamento normal.

A APS esclareceu que essa decisão visa proporcionar um momento especial de comemoração e descanso para a comunidade que atua no porto. Assim, recomenda-se que empresas e trabalhadores planejem suas atividades com antecedência, a fim de se ajustarem a esse período de inatividade.