Porto celebra legado de pilotos brasileiros com zebras azuis em Interlagos

A Porto promoveu uma ação artística que envolveu crianças do Instituto Porto, corretores parceiros, prestadores da Porto Serviço e colaboradores da companhia para pintar de azul as zebras do autódromo de Interlagos, além de escreverem os nomes de pilotos brasileiros como forma de homenagem ao legado construído na principal categoria do automobilismo mundial.

“A Porto tem na sua essência cuidar das pessoas e, também, dos carros delas. A ação promovida é também uma forma de cuidado com o autódromo, deixando uma mensagem para o futuro e uma lembrança para o passado de todos os pilotos que passaram por Interlagos. Este é um ano histórico para os amantes do automobilismo e essa foi uma forma de homenagear quem já trouxe muitas alegrias para os apaixonados pelo esporte”, comenta Luiz Arruda, VP Comercial e de Marketing da Porto.

No GP São Paulo deste ano, a empresa contará com uma arquibancada exclusiva e coberta com 4.400 lugares, vista privilegiada, em um espaço de 9 mil metros, com diversas ativações e experiências para toda a família – como roda-gigante, simuladores de corrida, DJs, comidas e bebidas de conhecidas redes de restaurantes, e muito mais!

“Este é o terceiro ano consecutivo que estamos no GP São Paulo e, a cada ano, pensamos em experiências mais marcantes para convidados, clientes, corretores e parceiros, e essa ação promovida a poucos dias da largada é, também, uma forma de criar memórias no território do automobilismo”, comenta Arruda.

O GP São Paulo, 21ª etapa do Mundial de Fórmula 1 2024, será de 1 a 3 de novembro, no Autódromo de Interlagos.

Confira o vídeo da ação