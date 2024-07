População terá consultoria gratuita sobre seguros em agências dos Correios de São Paulo

Os Correios vão oferecer consultoria gratuita sobre seguros na quinta e na sexta-feira, dias 25 e 26, em agências de oito estados. O “Dia S de Seguro” é uma operação especial para a conscientização da população sobre o segmento, realizada pela estatal em parceria com a CNP Seguradora, sua parceira exclusiva para distribuição de seguros.

Nesses dois dias, consultores vão tirar dúvidas e dar orientações sobre o tema em agências da estatal na Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e no Distrito Federal.

Segundo pesquisa da FGV divulgada no ano passado, 9 em 10 brasileiros não têm qualquer tipo de seguro — e 60% dessa população afirma que o fator renda é a maior barreira para a contratação de uma apólice. São mais de 176 milhões de brasileiros não cobertos por qualquer tipo de sinistro. Nesse universo, 37 milhões são de classes com mais renda, como A, B e C.

O presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, destaca que a ação contribui para o acesso da população aos seguros. “A oferta na rede de agências dos Correios, em todo o país, entrega cidadania e se constitui em um caminho para uma sociedade mais justa e inclusiva ao garantir proteção e segurança nas jornadas de vida das brasileiras e dos brasileiros”, afirma.

Para o CEO da CNP Seguradora, François Tritz, a ação em parceria com os Correios é uma oportunidade importante para brasileiras e brasileiros entenderem que seguros são, sim, uma solução democrática. “Queremos mostrar que os nossos produtos podem ser adquiridos por pessoas em qualquer etapa da jornada de vida. São soluções acessíveis, que têm a função de estabilizar financeiramente as famílias e proporcionar proteção e segurança em momentos de imprevisto e necessidades”, explica.

Seguro acessível – Durante a ação, a população também poderá realizar a aquisição de seguros a preços populares (a partir de R$ 9,99 mensais) nas agências. Entre os produtos oferecidos estão:

1. Vida + Segura e Vida + Segura Multi: Estes seguros de vida oferecem coberturas abrangentes para morte, invalidez, doenças graves e inclui benefícios adicionais como descontos em farmácias e serviços de telemedicina. Na versão Multi, esses benefícios podem ser estendidos para até três beneficiários.

2. Bolsa + Segura: Seguro com proteção para perda, roubo ou furto de cartões e realização de PIX sob coação;

3. Lar + Seguro: Coberturas para incêndio, raio e explosão, além de assistências para o imóvel;

4. Funeral + Seguro: Auxílio com custos e com a burocracia, diante da necessidade familiar com um funeral.

5. Negócio + Seguro: Seguro para MEIs, oferecendo mais segurança com coberturas para incêndio, raio e explosão, além de assistências para o pequeno negócio.

A oferta de seguros é mais uma entrega de cidadania para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Para conhecer mais sobre os produtos acesse: https://www.correios.com.br/atendimento/balcao-do-cidadao/seguros

A comercialização dos seguros nas agências dos Correios teve início em dezembro do ano passado e, até o momento, já são quase 50 mil brasileiras e brasileiros protegidos — sendo São Paulo o Estado que concentra o maior volume de vendas (35,92 %), seguido de Rio de Janeiro e Minas Gerais, com 13,33% e 12,47%, respectivamente. Atualmente, o produto de maior comercialização é o Funeral + Seguro.

Confira a lista das agências participantes

• Salvador – AC Central de Salvador

• Brasília – AC Lago Norte

• Goiânia – AC Central – Goiânia

• Belo Horizonte – AC Venda Nova

• Juiz de Fora – AC Juiz de Fora

• Uberlândia – AC Uberlândia

• Curitiba – AC Marechal Deodoro

• Rio de Janeiro – AC Central

• Porto Alegre – AC Ipanema

• Bauru – AC Bauru

• Ribeirão Preto – AC Ribeirão Preto

• São Paulo – AC Central de São Paulo, AC Bairro da Previdência e AC Santana