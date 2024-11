População da Vila Prudente, na Zona Leste, ganhará UPA 24 horas

A população da Zona Leste será beneficiada com mais um equipamento de saúde com funcionamento 24 horas. Isso porque está sendo construída a UPA Vila Prudente. Na manhã desta segunda-feira (18), o prefeito Ricardo Nunes e o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, vistoriam as obras da futura Unidade de Pronto Atendimento, que recebeu investimento de R$ 16 milhões da Prefeitura de São Paulo.

“Trata-se de uma UPA 3, que conta com serviço odontológico 24 horas, um miniLab, um minilaboratório da própria unidade para otimizar os resultados dos exames e tornar o atendimento ainda mais rápido e completo, além de toda a infraestrutura e o Samu 24 horas. Vamos entregar esse equipamento em setembro. A população também terá à disposição um prédio bonito, com paisagismo, mobiliário, iluminação”, disse o prefeito durante a vistoria, ressaltando que já entregou 21 UPAs e vai inaugurar mais 15.

O secretário de saúde, Luiz Carlos Zamarco, explicou que o equipamento terá 27 leitos, ortopedista, cirurgião, clínico-geral, pediatra e dentista. “A região não tinha nenhuma unidade 24 horas e agora a população terá esse serviço completo”.

Infraestrutura

A estrutura física será composta por sete consultórios médicos, um consultório odontológico, quatro salas de classificação de risco, uma sala de emergência com sete leitos, sendo dois de choque, uma sala de observação adulto com 15 leitos, uma sala de observação infantil com cinco leitos, sala de coleta de exames, sala de medicação, sala de inalação, sala de gesso e sutura, raio-X, eletrocardiograma (ECG), farmácia e serviço social.

Com uma equipe de 385 profissionais, entre especialistas em clínica médica, ortopedia, pediatria e odontologia, essa unidade vai abranger uma área com população de aproximadamente 500 mil pessoas e terá capacidade de realizar cerca de 13 mil atendimentos por mês.

A nova unidade tem como objetivo absorver as demandas de urgência e emergência do território, atualmente atendidas pela Assistência Médica Ambulatorial (AMA) Jardim Independência, que fica a menos de um quilômetro do local. Além disso, a nova UPA terá uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A UPA Vila Prudente será administrada pela Organização Social de Saúde (OSS) Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM/Pais) e funcionará de domingo a domingo na avenida Alberto Ramos, nº 103, no Jardim Independência, próximo à Estação Oratório do Monotrilho e também do Metrô Vila Prudente.