POPLOAD FESTIVAL 2025 anuncia line-up completo para próxima edição

O POPLOAD FESTIVAL 2025, apresentado pela Heineken, que acontecerá em 31 de maio no Parque Ibirapuera, revela o aguardado line-up completo de sua nona edição, que conta com 5 mulheres dentre os 7 artistas confirmados. Além de Norah Jones e St. Vincent, já anunciadas, o evento contará com apresentações exclusivas de Laufey, Kim Gordon, The Lemon Twigs, Terno Rei & Samuel Rosa, Tássia Reis e Exclusive Os Cabides. A venda geral de ingressos está disponível a partir de hoje, 3 de dezembro, às 12h.

“Como musicista, meu objetivo é levar o jazz e a música clássica à minha geração por meio de um caminho mais acessível”, declara a compositora, cantora, produtora e multi-instrumentista Laufey, uma das principais atrações que estarão no Popload Festival 2025. Natural de Reykjavik, com raízes chinesas e atualmente vivendo em Los Angeles, Laufey é um talento excepcional que combina modernidade e nostalgia. Sua abordagem inovadora já lhe rendeu um Grammy e a consolidou como uma das artistas de jazz mais ouvidas do mundo, com mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais. Famosa por encantar plateias, Laufey conecta sua geração à música clássica ao misturar sons nostálgicos do jazz dos anos 50 com uma perspectiva contemporânea sobre o amor.

Ícone indie e considerada uma das baixistas mais influentes da história do rock, muito por ter sido uma das fundadoras e vocalista do mítico grupo nova-iorquino Sonic Youth, a lenda viva Kim Gordon vem ao Popload Festival apresentar um dos shows mais aguardados e especiais do evento. É a primeira vez que Kim toca e canta no país em carreira solo, na esteira de dois álbuns aclamados, ambos lançados pela gravadora Matador. “The Collective”, o mais recente, foi indicado em duas categorias do Grammy, é considerado um dos melhores álbuns de 2024 pela crítica especializada e renovou a sua parceria com o produtor Justin Raisen (Lil Yachty, John Cale, Yeah Yeah Yeahs, Charli XCX, Yves Tumor).

“Neste álbum, eu queria expressar a loucura absoluta que sinto ao meu redor agora”, diz Gordon. “Este é um momento em que ninguém realmente sabe qual é a verdade, onde os fatos não necessariamente influenciam as pessoas, onde todos têm seu próprio lado, criando uma sensação geral de paranoia. Para acalmar, para sonhar, escapar com drogas, programas de TV, compras, a internet, tudo é fácil, suave, conveniente, marcado. Isso me fez querer romper, seguir algo desconhecido, talvez até falhar.”

Pela primeira vez no Brasil, a peculiar dupla americana The Lemon Twigs é mais um nome confirmado para o festival. E que dupla! Formada pelos irmãos Brian e Michael D’Addario, que parecem viver em outra era musical, começaram o projeto enquanto ainda estavam na adolescência, tocando vários instrumentos, incluindo guitarra, teclados, bateria, metais e cordas. Com influências iniciais como The Beatles, The Beach Boys, David Bowie, Queen e outras figuras do glam rock dos anos 60 e 70 moldando fortemente o som da banda, criou-se logo de cara uma significativa repercussão em torno do grupo, construindo a fama que eles carregam até hoje.

Os irmãos têm a energia de jovens de 24 e 26 anos, além da experiência e habilidade na composição de músicos experientes, já tendo gravado seu primeiro álbum, “Do Hollywood”, há quase uma década, aos 15 e 17 anos. Nos últimos anos, dois lançamentos colocaram o Lemon Twigs de volta à estrada: “Everything Harmony”, de 2023, e “A Dream Is All We Know”, lançado neste ano. O público pode esperar um show teatral, sexy e vibrante – uma viagem sonora única entre o clássico de uma banda que acha que está nos anos 60 e a ousadia da nova geração.



O Popload Festival 2025 também reunirá em um show inédito e exclusivo a banda Terno Rei e o músico Samuel Rosa, replicando a força de uma apresentação realizada em 2021 dentro do projeto Conexão Balaclava e que deu origem a uma session e um EP, ambos disponíveis nas plataformas digitais. O material conquistou o público com novas versões de grandes canções dos trabalhos individuais de cada artista: Balada do Amor Inabalável e Resposta, composições de Samuel eternizadas em seu trabalho com Skank, e Medo, do aclamado álbum Violeta de Terno Rei. Juntos pela primeira vez em um palco, a parceria deve mais uma vez surpreender o público com novas versões e um show memorável.

Além desta parceria inédita, a autêntica Tássia Reis também está confirmada para a próxima edição. Ela, cuja carreira está em ascensão, se destaca como uma das principais vozes femininas do rap brasileiro. Tássia vem acumulando hits que expressam as dores e delícias da existência, sem clichê, com bom humor e muito pouca simpatia pelo status quo. Este ano lançou o álbum Topo da Minha Cabeça, ápice de sua trajetória com o quinto disco que sintetiza as misturas que foram sendo costuradas pela artista paulista ao longo do processo, unindo soul, samba, rap, drill, funk, R&B, jazz e muito mais por um olhar afrofuturista.

E para fechar este line-up de peso, a banda catarinense Exclusive Os Cabides, nome em ascensão da cena independente brasileira, mescla influências da MPB e do rock, com uma identidade autêntica e alternativa. Cercados de referências setentistas brasileiras e internacionais, o álbum “Coisas Estranhas” (2024) é o seu mais recente lançamento, com ótima recepção pelo público e pela mídia nacional.

Quem acompanha a tradição de atrações surpreendentes do Popload, cuja curadoria potente e atenta sempre une o clássico com o contemporâneo, pode adquirir os ingressos da venda geral a partir de hoje, 3 de dezembro, às 12h, no site da Tickets For Fun . Além disso, o festival, em parceria com a ONG GRAD Brasil, oferece o ingresso solidário: ao fazer uma doação de R$ 10,00 para a instituição no ato de compra da entrada, o cliente ganhará desconto de 40% no valor do bilhete inteiro. Os ingressos são limitados e estarão sujeitos à disponibilidade.

Com o lema Aqui pela Música, o POPLOAD FESTIVAL 2025 traduz o elo entre o evento e o seu público fiel que, depois de dois anos, ainda mantém o Popload em seu coração, sempre considerado um dos eventos preferidos para os amantes de música.

O Popload Festival fez sua estreia em 2013 trazendo, nada mais, nada menos, que o famoso trio inglês The XX e, de lá pra cá, ao longo de diversas edições, contou com a presença de artistas internacionais como Tame Impala, Iggy Pop, Wilco, Patti Smith, PJ Harvey, Phoenix, The XX, Tame Impala, Iggy Pop, Metronomy e Blondie. Nomes nacionais como Tim Bernardes, Silva, Jup do Bairro, Cansei de Ser Sexy, Luedji Luna e Emicida foram alguns dos destaques.



“Este festival é um evento diferenciado, que preza muito pela curadoria e eu acho muito legal a identificação que a galera tem com ele, não só pelo fato de o line-up ser pensado considerando artistas em ascensão, consagrados e, muitas vezes, nichados, mas por toda a atmosfera que o festival propõe em questões de público, marcas e parcerias”, afirma Lúcio Ribeiro, idealizador da plataforma Popload, que, para além do festival, tem outras frentes de atuação, como a Popload Rádio, o podcast Popcast, o Popload Social e o Popload Gig.

O POPLOAD FESTIVAL é apresentado pela Heineken, com patrocínio da Chevrolet e Mike´s e Eletromidia, Rádio Rock 89,1, Rádio Alpha FM e o UOL como parceiros de mídia.

POPLOAD FESTIVAL 2025

Apresentado por: Heineken

Patrocínio: Chevrolet e Mike´s

Realização: TIME FOR FUN

Data: 31 de maio, sábado

Local: Parque Ibirapuera, São Paulo

Horário: 11h00

Capacidade: 15.000 pessoas

Ingressos venda geral – PISTA:

Meia Entrada: R$ 325,00

Ingresso Solidário: R$ 390,00

Inteira: R$ 650,00

A venda geral de ingressos está disponível a partir de hoje, 3 de dezembro, às 12h

Site de vendas: ticketsforfun.com.br

Classificação etária: Crianças abaixo de 5 anos: não será permitida a entrada. De 5 a 15 anos: permitida a entrada acompanhadas por pais ou responsáveis legais.

A partir de 16 anos: permitida a entrada desacompanhadas.