Ponto de Coleta: credenciamento está aberto para novos parceiros

Os Correios ainda têm editais abertos para a instalação de Pontos de Coleta em estabelecimentos comerciais em mais de 200 municípios. A parceria é uma oportunidade para lojistas ampliarem seus serviços, oferecendo um canal prático para o envio e retirada de encomendas com destino nacional, além da opção de retirada via Clique Retire. Com a iniciativa, a estatal expande sua rede de atendimento, enquanto comerciantes ganham mais visibilidade e os clientes desfrutam de mais comodidade e acessibilidade.

Farmácias, papelarias, lojas de conveniência ou qualquer outro estabelecimento que atue no varejo e atendam aos requisitos, poderão ser credenciados. Para participar do processo, as empresas devem formalizar seu interesse no site dos Correios.

Em São Paulo Metropolitana, as oportunidades são para municípios do Alto Tietê, Baixada Santista, Grande São Paulo e Vale do Ribeira. “O Ponto de Coleta é uma parceria entre lojistas e Correios, direcionada para aquele comerciante que tem interesse em aumentar seu faturamento, e também um modo dos Correios oferecerem mais um canal para envio e retirada de encomendas à população”, afirma o superintendente de São Paulo Metropolitana, Vinicius Moreno.

Comunidades e lojistas satisfeitos – Segundo a lojista responsável pelo Ponto de Coleta Jardim Guaracy, Ana Paula Marques Pereira, seu faturamento registrou um crescimento de cerca de 30%. “O serviço tem sido muito útil, traz fluxo de pessoas e une o nome dos Correios à nossa distribuidora de água mineral que já tem 15 anos no bairro. Então, as pessoas postam, retiram encomendas e acabam comprando nossas mercadorias. Com essa parceria, aumenta nosso fluxo de caixa, gera empregos e presta serviços para nosso bairro. Agora todo mundo compra, compra feliz, sabe onde chega e onde retirar. Estou muito feliz!“, ressalta Ana Paula, em Guarulhos (SP).

Em Praia Grande (SP), a comerciante Patrícia Pereira Alves da Silva também tem observado que o serviço prestado com o Ponto de Coleta Nova Mirim é muito bom para o bairro e atende em grande parte demanda do comércio eletrônico. “Trouxe aumento em torno de 20% no meu faturamento“, declara Patrícia.

Para se credenciar como Ponto de Coleta, é necessário atender a alguns requisitos principais, como:

possuir atividade comercial compatível;

estar localizado em uma das regiões de interesse dos Correios;

estar no nível de rua e com acesso irrestrito;

estar regular em suas obrigações como Pessoa Jurídica.

Ao associar-se a uma marca de renome no mercado, oferecendo serviços básicos de captação e retirada de encomendas, o lojista garante maior fluxo de pessoas no estabelecimento, possibilita o fechamento de novos negócios, como também obtém renda adicional pelos serviços prestados.

Os Pontos de Coleta são parte da estratégia de modernização dos Correios e visam ampliar a capilaridade da empresa e oferecer mais comodidade aos cidadãos. Eles proporcionam novos locais para o recebimento e entrega de mercadorias, inclusive para o serviço de logística reversa. Para receber suas encomendas em um Ponto de Coleta específico, os clientes devem informar essa preferência no momento da compra online.

Para outras informações sobre o credenciamento e a parceria com os Correios, acesse a página.