Correios seleciona lojas interessadas em atuar como Pontos de Coleta em São Paulo 

Os Correios recebem até o dia 6/6/2026 a documentação de interessados em atuar como Pontos de Coleta da estatal na captação e na retirada de encomendas. Podem se credenciar estabelecimentos do segmento de varejo, como farmácias, papelarias e lojas de conveniência. No âmbito da Superintendência Estadual de São Paulo Metropolitana dos Correios, as cidades disponíveis para parceria do Ponto de Coleta são: ARUJÁ, BARUERI, CAIEIRAS, CAJAMAR, CARAPICUIBA, COTIA, CUBATÃO, DIADEMA, EMBU DAS ARTES, FERRAZ DE VASCONCELOS, FRANCISCO MORATO, FRANCO DA ROCHA, GUARUJÁ, GUARULHOS, ITANHAÉM, ITAPEVI, ITAQUAQUECETUBA, JANDIRA, MAIRIPORÃ, MAUÁ, MOGI DAS CRUZES, OSASCO, PERUÍBE, POÁ, PRAIA GRANDE, RIBEIRÃO PIRES, SANTANA DE PARNAIBA, SANTO ANDRÉ, SANTOS, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO CAETANO DO SUL, SÃO PAULO, SÃO SEBASTIÃO, SÃO VICENTE, SUZANO, TABOÃO DA SERRA, VARGEM GRANDE PAULISTA.

Além da parceria com a empresa pública que entrega milhares de encomendas diariamente em todos os cantos do país, o comerciante se beneficia com o aumento do fluxo de pessoas no estabelecimento, o que representa uma oportunidade para aumentar as vendas e dar mais visibilidade ao negócio.

O empreendedor ainda é remunerado por cada encomenda recebida ou entregue. A parceria entre os Correios e o lojista também beneficia a população, que ganha um novo canal de atendimento, com horários flexíveis.

Como se credenciar – Para fazer parte da principal rede de prestação de serviços do Brasil, o lojista deve verificar todos os requisitos necessários e se credenciar pelo site dos Correios.

O interessado deve cumprir condições exigidas pelos Correios para que qualidade da prestação do serviço seja mantida, como, por exemplo, ter espaço reservado para armazenar as encomendas e determinados equipamentos como smartphone e impressora, além de estar em dia com as obrigações fiscais e trabalhistas.

O Ponto de Coleta faz parte da proposta um “Correios Para Chamar de Seu”, que expande a rede de atendimento da empresa por meio de parcerias com lojistas e empreendedores que desejam crescer e investir em negócios rentáveis com associação à marca Correios.