Correios abre seleção pública para ampliar o portfólio de serviços e inovação

Instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil têm até esta sexta-feira (14) para registrar interesse em participar da seleção de parceiro estratégico para o projeto “Correios Conta Digital”, que visa disponibilizar serviços financeiros por meio de plataforma digital.

As instituições interessadas deverão realizar o cadastramento via formulário eletrônico, disponível no site dos Correios, na aba Acesso à Informação > Licitações e Contratos > Parcerias > Convite Público – Soluções Financeiras. Nesta primeira fase da seleção, as empresas precisam responder um questionário e realizar o upload dos documentos exigidos.

A oferta de soluções financeiras pelos Correios complementa o portfólio de serviços para atendimento às necessidades do mercado e amplia o acesso a esses serviços a todos os brasileiros. Assim, os Correios reforçam seu papel como um importante agente no processo de inclusão financeira da população em todo o território nacional, ajudando a fomentar a economia.

Blockchain e Inteligência Artificial – Os Correios também estão buscando instituições que apresentem soluções tecnológicas avançadas com uso de tecnologias de Blockchain (BC) e Inteligência Artificial (IA). Neste caso, trata-se de um processo de seleção prévia e diálogo competitivo, com foco na inovação para a transformação digital de serviços e sistemas relativos aos processos de negócio, operacionais e de gestão de suprimentos internos.

Podem participar empresas que atuam no ramo de tecnologia da informação, com capacidade econômico-financeira, jurídica e técnica para desenvolver soluções adequadas às necessidades dos Correios. Dentre as vantagens da parceria estão a possibilidade de inovação colaborativa, visibilidade e reconhecimento e aumento de oportunidades de negócios, já que a empresa selecionada participará da construção de solução de alto impacto e relevância para uma organização do porte dos Correios.

Os interessados têm até 11 de abril para encaminhar sua solicitação de participação no diálogo. A licitação está publicada no DOU. O edital e as informações gerais estão disponíveis no site dos Correios, na aba Acesso à Informação > Licitações e Contratos > Compra Pública de Inovação > Diálogo Competitivo > Soluções em IA e Blockchain.

Reestruturação – Essas iniciativas são parte do processo de reestruturação que os Correios estão implementando, buscando não apenas melhorar a qualidade e a abrangência dos serviços prestados, mas também garantir maior sustentabilidade e crescimento a longo prazo. O plano de reestruturação inclui, entre outras ações, a atualização da infraestrutura, a ampliação de novos serviços, a utilização de novas tecnologias e o fortalecimento da presença da empresa em diferentes segmentos de mercado. A reestruturação é uma prioridade para os Correios, que têm buscado parcerias e soluções inovadoras para se manter públicos, competitivos e eficientes em um ambiente dinâmico e em constante transformação.