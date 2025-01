Polônia reafirma apoio à adesão da Ucrânia à União Europeia

Em uma reunião realizada em Varsóvia na quarta-feira, 15 de novembro, o primeiro-ministro Donald Tusk reafirmou o compromisso da Polônia em facilitar a adesão da Ucrânia à União Europeia. O encontro com o presidente ucraniano Volodomyr Zelensky refletiu a determinação de Varsóvia em superar os obstáculos que dificultam esse processo.

Intensificação dos esforços para integrar a Ucrânia à UE

Tusk destacou a importância da presidência rotativa da Polônia no Conselho da União Europeia para impulsionar as negociações. “Vamos intensificar os esforços para assegurar que a Ucrânia possa integrar-se ao bloco europeu”, afirmou Tusk, reforçando que as relações entre os dois países são pautadas por interesses mútuos significativos e vão além da amizade.

Autonomia ucraniana e segurança europeia

O primeiro-ministro polonês enfatizou que uma Ucrânia independente é essencial para a segurança nacional da Polônia e a estabilidade do continente europeu. “A autonomia ucraniana na escolha de seu próprio futuro é um pré-requisito fundamental para a nossa segurança coletiva”, declarou Tusk.

Tusk também garantiu que Kiev pode contar com o apoio contínuo de Varsóvia, reforçando a responsabilidade da Polônia em mobilizar o suporte da União Europeia em prol da Ucrânia. Desde o início de sua presidência no Conselho da UE, Tusk tem se dedicado a fortalecer os laços entre os dois países e criar um ambiente favorável à integração da Ucrânia à União Europeia.