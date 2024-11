Zelensky critica posição de Lula em relação à guerra

Em uma recente entrevista concedida à CNN, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, manifestou insatisfação com a postura adotada pelo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva no contexto do conflito entre Ucrânia e Rússia. Segundo Zelensky, a atitude do líder brasileiro foi considerada “fraca”, especialmente em relação às deliberações realizadas durante a cúpula do G20, sediada no Brasil.

Zelensky, que recebeu Magnotta como parte de uma delegação de acadêmicos e intelectuais convidados pelo governo ucraniano, expressou críticas ao relatório final do G20 por sua omissão em condenar explicitamente as ações russas. O presidente ucraniano destacou que a reunião não ofereceu o apoio esperado à Ucrânia e enfatizou a necessidade de se priorizar o apoio às vítimas da agressão russa. Ele afirmou: “Para um relacionamento sólido entre nossas nações, é fundamental apoiar as pessoas afetadas e não os agressores.”

As críticas de Zelensky também se estenderam diretamente ao presidente Lula. Apesar de reconhecer um “bom diálogo” prévio com o líder brasileiro nos Estados Unidos, Zelensky lamentou a posição assumida por Lula diante da guerra, afirmando que o populismo não será suficiente para conter as ações do presidente russo Vladimir Putin.

Diplomacia Sem Substância

A possibilidade do Brasil atuar como mediador no conflito foi questionada por Zelensky, que afirmou que a ausência de uma posição firme durante o G20 compromete essa função. Segundo ele, a falta de manifestação clara por parte do Brasil fornece margem para que Putin continue suas ofensivas. Zelensky declarou ainda sua intenção de evitar “uma diplomacia sem substância” e defendeu medidas mais assertivas contra as agressões russas.

Após as declarações de Zelensky, Fernanda Magnotta entrevistou o embaixador brasileiro na Ucrânia, Rafael de Melo Vidal. O diplomata destacou que a posição expressa no G20 não reflete integralmente a posição brasileira. Vidal assegurou que o presidente Lula tem sido firme em suas críticas à guerra e reiterou o compromisso do Brasil com a defesa da soberania ucraniana.

Vidal frisou que o Brasil, junto à China, busca atuar como facilitador para promover negociações entre os envolvidos no conflito, reforçando o interesse do país em alcançar a paz. Até o momento, a CNN aguarda uma resposta oficial do Itamaraty e do Palácio do Planalto sobre as observações feitas por Zelensky.