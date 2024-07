Polo Astronômico de Amparo-SP amplia sessões públicas durante as férias escolares de julho

Visitar o Polo Astronômico em Amparo, cidade do interior paulista a 59km de Campinas e a 128km de São Paulo, é uma excelente opção para quem pretende sair da rotina para um passeio diferenciado durante o período de férias. A principal novidade em julho é a abertura do complexo para a visitação pública nas quatro sextas-feiras do mês para uma sessão única de duas horas de duração, das 20h30 às 22h30. Aos sábados, o Polo Astronômico mantém duas sessões públicas, das 19h às 21h e das 21h15 às 23h15.



Fãs da astronomia e quem é apaixonado pelos mistérios do universo terão a chance de vivenciar uma experiência exclusiva nas noites de inverno, considerado o melhor período para se observar o céu.



Entre os destaques das sessões “julinas” estão a Lua, além de aglomerados de estrelas, nebulosas e galáxias do chamado “céu profundo”. Saturno, um dos mais belos planetas do Sistema Solar, também poderá ser visto com destaque a partir do dia 20 de julho.



Além disso, os visitantes terão a oportunidade de conhecer o moderno Planetário Digital montado em uma ampla sala de projeções com domo de oito metros. O local é usado para simulações de céu estrelado e projeções hemisféricas com alto grau de imersão.



O Polo Astronômico de Amparo faz a divulgação da astronomia graças aos equipamentos modernos que permitem aos visitantes a observação ampla e clara dos objetos celestes. Destaque para o telescópio refletor de 650mm de abertura, considerado o maior em operação no Estado de São Paulo e do Brasil aberto para a visitação pública.



RESERVE SEU INGRESSO



Para visitar as instalações do Polo Astronômico, em Amparo é necessário comprar o ingresso com antecedência por meio do site oficial (www.poloastronomicoamparo.com.br). Basta escolher a data, o horário e fazer a compra. O número de visitantes é limitado por sessão. O ingresso promocional com desconto de 20% custa R$ 64 (inteira). O valor da meia-entrada é R$ 40.



A entrada dá direito ao visitante de participar da simulação no Planetário, além da contemplação do céu a olho nu e a visita ao Observatório. Nas noites de céu nublado, a programação sofre alterações. Os ingressos não são vendidos no local.



SOBRE O POLO ASTRONÔMICO DE AMPARO-SP



O Polo Astronômico, construído em 60 mil metros quadrados, próximo à Serra da Mantiqueira, em Amparo-SP, foi inaugurado em setembro de 2015 em uma área privilegiada a cerca de 1.000 metros de altitude.



O complexo está localizado a 15 minutos do perímetro urbano de Amparo, com acesso pelo km 29 da Rodovia Benevenuto Moretto (SP-095), que liga Amparo a Bragança Paulista, bairro do Sertãozinho. O local ainda conta com estacionamento e serviço de lanchonete.



PROGRAMAÇÃO EM JULHO



Sessões Noturnas

Sextas-feiras, dias 5, 12, 19 e 26 de julho

Horário:

20h30 (sessão única)



Sábados, dias 6, 13, 20 e 27 de julho

Horários:

19h (primeira sessão)

21h15 (segunda sessão)



Serviço



Polo Astronômico de Amparo-SP

Endereço – Rodovia Benevenuto Moretto (SP-095), Amparo-Bragança Paulista, Km 29, Bairro do Sertãozinho Amparo-SP

Informações e ingressos – www.poloastronomicoamparo.com.br

Telefone – (19) 3326-8264

WhatsApp – (19) 9.9295-9586