Poliedro Educação abre processo seletivo para Programa de Estágio 2025

O Poliedro Educação está com inscrições abertas para o processo seletivo do Programa de Estágio 2025. São 18 vagas para as unidades do Poliedro em São José dos Campos, São Paulo e Campinas, e destinadas a estudantes de cursos variados, do penúltimo ou último ano de graduação, com previsão de conclusão entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025. As inscrições podem ser feitas até o dia 05 de janeiro pelo site.

O objetivo é identificar talentos e estimular o potencial criativo para contribuir com o desenvolvimento de carreira desse futuro profissional dentro da organização. O programa, que tem duração máxima de dois anos, oferece aos estagiários a oportunidade de desenvolver projetos, participar de treinamentos e aprimorar habilidades como comunicação, trabalho em equipe, técnicas de apresentação e postura no ambiente corporativo.

De acordo com Elaine Myslinsky, coordenadora de Atração de Talentos do Poliedro Educação, o investimento em novos talentos é importante para a empresa e para sua atuação na educação em todo o país. “Nosso programa de estágio foi pensado para proporcionar aos estudantes uma experiência que os prepare para os desafios do mercado de trabalho, garantindo o desenvolvimento de competências importantes para suas carreiras. Além disso, é uma oportunidade de aprendizado simultâneo, em que eles crescem conosco e contribuem com ideias para todas as nossas áreas de atuação”.

São diferentes áreas com vagas disponíveis: Inovação, Tecnologia, Finanças, Projetos Editoriais, Inteligência de Mercado e Coordenação Pedagógica. Os candidatos aprovados terão a possibilidade de atuar em regime presencial, híbrido ou remoto, de acordo com a área escolhida.

Entre os benefícios oferecidos, estão bolsa-auxílio proporcional à carga horária e ao ano de formação, seguro de vida, vale-alimentação, vale-transporte e refeição. Além disso, após o Programa de Estágio, os candidatos podem concorrer a vagas juniores na empresa. No último ano, o programa contou com mais de 50% de efetivação dos estagiários.

SERVIÇO

Programa de Estágio Poliedro 2025

Inscrições: pelo site, até 05/01

Quem pode participar: Estudantes de cursos variados com previsão de conclusão do curso entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025

Lista de cursos elegíveis: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Biológicas, Ciências da Natureza, Ciências Contábeis, Ciências de Dados, Comunicação Social, Design Digital, Economia, Estatística, Engenharias, Física, Jornalismo, Letras, Marketing, Matemática, Matemática Computacional, Pedagogia, Psicologia, Propaganda e publicidade, Química, Tecnologia em Design de Produtos.