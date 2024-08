Polícias Civil e Militar realizam operação contra o tráfico de drogas no interior de SP

As Polícias Civil e Militar realizaram uma operação conjunta contra o tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (13), no município de Sabino, interior do estado. Dois homens foram detidos e diversas porções de cocaína, crack e maconha foram apreendidas. A ação contou com participação do Canil do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) e do helicóptero Águia.

As equipes se dividiram para cumprir dois mandados de busca e apreensão simultaneamente em áreas de rancho em Sabino.

No primeiro local, foram encontrados 3 quilos de maconha, 5 quilos de crack, além de pinos com cocaína. Foram recolhidos também cinco celulares, um HD, três balanças de precisão e um carro. O suspeito que estava na casa foi detido.

Já no outro endereço nada de ilícito foi encontrado. O homem que estava no local foi encaminhado ao DP e posteriormente liberado.

O caso foi registrado como tráfico de drogas.