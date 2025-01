Policial Militar Fica Ferido em Acidente na Zona Sul de São Paulo

Na manhã desta sexta-feira (3), um policial militar da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) sofreu ferimentos graves após colidir com um veículo na avenida Brigadeiro Luís Antônio, localizada na zona sul de São Paulo.

A ocorrência foi registrada por câmeras de segurança da área. O soldado Flavio Fernando Colognese, de 31 anos, estava em deslocamento para atender uma ocorrência relacionada a uma briga, acompanhado por dois colegas, quando o incidente ocorreu. Ele liderava a equipe no trajeto em direção à avenida Paulista quando um Hyundai Creta, dirigido por um homem de 72 anos, saiu de um estacionamento de uma unidade de saúde. O policial não teve tempo hábil para evitar a colisão e atingiu a lateral do automóvel.

O soldado foi resgatado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar e transportado ao Hospital das Clínicas, onde permanece sob cuidados médicos. Informações obtidas em depoimentos na delegacia indicam que ele apresenta traumatismo craniano, uma fratura em um dos pulsos e lesões dentárias.

O motorista do Hyundai Creta também recebeu atendimento médico em um pronto-socorro particular, apresentando ferimentos faciais. Segundo o idoso, ele estava saindo do hospital e não conseguiu visualizar adequadamente a via devido a um ônibus estacionado que obstruía sua visão. Ao tentar cruzar a avenida Brigadeiro Luís Antônio em direção ao bairro, ocorreu o impacto.

Testemunhas relataram que um dos policiais que acompanhava Colognese atribuiu a responsabilidade pela colisão à falta de atenção do motorista do Creta. Outro policial mencionou que o motorista do ônibus havia tentado alertar o condutor com uma buzina antes do acidente.

O teste do bafômetro realizado no idoso resultou negativo para consumo de álcool. A Polícia Civil informou que, neste momento, não há justificativa para a prisão em flagrante do motorista, sendo necessário aguardar os laudos periciais para uma avaliação completa da dinâmica do acidente.

O incidente foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.