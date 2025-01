Congestionamentos marcam retorno do Réveillon nas estradas de SP

Aqueles que escolheram passar a virada do ano nas praias enfrentam desafios no retorno, especialmente nesta sexta-feira (3), quando as principais rodovias que conectam a região litorânea à cidade de São Paulo apresentam pontos de congestionamento. Em comparação aos 40 quilômetros de lentidão observados no sábado (28), o movimento de descida foi considerado relativamente tranquilo.

Por volta das 19h30, a rodovia dos Imigrantes, que é uma das principais rotas entre São Paulo e a Baixada Santista, registrou 22 quilômetros de congestionamento no sentido capital, especificamente entre os quilômetros 70 e 48. No sentido oposto, em direção ao litoral, foram identificados pontos de lentidão do km 33 ao km 53.

Na rodovia Anchieta, a situação não era muito diferente. O trecho que vai em direção ao litoral apresentava um quilômetro de lentidão no km 39, enquanto o sentido capital enfrentava congestionamento entre os quilômetros 59 e 43.

Embora a rodovia Cônego Domênico Rangoni mostrasse movimentação favorável às 19h30, a Padre Manoel da Nóbrega ainda apresentava tráfego intenso, especialmente do km 285 ao km 274 na direção da capital e do km 271 ao km 274 em direção ao litoral.

Essas rodovias são essenciais para o acesso às cidades da Baixada Santista e do litoral sul. De acordo com informações da concessionária responsável pela administração das vias, os congestionamentos são resultado do elevado fluxo de veículos.

No sistema Anchieta-Imigrantes, o funcionamento permanece normal com o esquema 5×5, onde a descida ocorre pelas pistas sul da via Anchieta e da rodovia dos Imigrantes. A subida da serra é realizada pelas pistas norte das duas rodovias.

O Departamento de Estradas e Rodagens (DER) também havia reportado congestionamento na Rio-Santos (SP-055), nos dois sentidos entre São Sebastião e Ubatuba. Por volta das 19h43, o tráfego na SP-123, que conecta Taubaté a Campos do Jordão, era considerado normal. Contudo, a Rio-Santos continuava com tráfego intenso entre Bertioga e São Sebastião, enquanto o trecho de São Sebastião a Ubatuba apresentava condições normais. Já na SP-125, que liga Taubaté a Ubatuba, o trânsito estava lento.