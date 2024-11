ROCAM detém suspeito em tentativa de roubo a caminhão

Na manhã de ontem (7), durante patrulhamento tático das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (ROCAM), policiais do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram informados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) sobre uma tentativa de roubo, na qual a própria vítima conseguiu conter o assaltante.

Chegando ao local, os policiais encontraram a vítima imobilizando o infrator. A vítima relatou que estava no interior do seu caminhão Hyundai HR, aguardando para descarregar a carga de congelados em um supermercado, quando foi abordada pelo indivíduo. Armado com um simulacro de arma de fogo, o suspeito anunciou o assalto, mas foi surpreendido pela reação da vítima, que conseguiu detê-lo.

Ao ser questionado, o infrator confessou a intenção de roubar o caminhão e vender a carga posteriormente. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão, e o simulacro, o veículo e a carga foram conduzidos ao 101° Distrito Policial, onde a prisão foi ratificada pela autoridade de plantão. O suspeito permaneceu detido à disposição da Justiça.