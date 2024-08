Conheça os vices na eleição à Prefeitura de SP

A lista de pré-candidatos a vice na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2024 inclui quatro policiais, uma ex-prefeita, um ex-senador, ativistas de movimentos de esquerda e a esposa de um ministro do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Veja abaixo, em ordem alfabética, a lista dos postulantes a vice-prefeito na capital:

VICE DE MARÇAL

Antonia de Jesus, 45, é policial militar e vice na chapa de Pablo Marçal (PRTB). Católica, enalteceu o fato de Marçal ser contra o aborto durante seu discurso na convenção do partido no último dia 4 e afirmou que mulheres jovens “precisam ter o que fazer”. Disse que elas “ficam à toa, começam um relacionamento muito cedo e aí nem preciso terminar de concluir”.

VICE DE PIMENTA

Francisco Muniz, 35, é vice na chapa de João Pimenta (PCO). É músico e militante do Partido da Causa Operária.

VICE DE DATENA

José Aníbal, 77, é economista e vice na chapa de José Luiz Datena (PSDB). Militou contra a ditadura militar durante a juventude e concluiu estudos no exílio. Foi vereador e deputado federal, além de senador no período em que o então titular, José Serra, se licenciou do cargo. Quadro histórico do PSDB, preside o diretório do partido em São Paulo após intervenção da direção nacional.

VICE DE SENESE

Julia Soares, 25, é a candidata a vice mais jovem do pleito municipal. Registrada no TSE como cozinheira, atua como coordenadora do movimento de mulheres Olga Benário, vinculado ao partido Unidade Popular. É vice de Ricardo Senese (UP).

VICE DE TABATA

Lúcia França, 62, é professora e empresária da educação. Filiada ao PSB e casada com Márcio França, ministro do Empreendedorismo, Lúcia foi candidata a vice na campanha de Fernando Haddad (PT) ao governo do estado em 2022. Agora forma chapa com Tabata Amaral (PSB) após Datena decidir que alçaria candidatura própria.

VICE DE BEBETTO

Marco Antonio Azkoul, 66, é delegado da Polícia Civil. Foi candidato ao Senado pelo Democracia Cristã em 2022 e escreveu livros sobre teoria do direito. É vice na chapa de Bebetto Haddad (DC).

VICE DE BOULOS

Marta Suplicy, 79, foi prefeita de São Paulo de 2001 até 2004, deputada federal, ministra, senadora e secretária de Relações Internacionais do município durante a gestão Ricardo Nunes (MDB). Abandonou a equipe do atual prefeito e voltou a se filiar ao PT neste ano para entrar na chapa de Guilherme Boulos (PSOL). A articulação envolveu o presidente Lula.

VICE DE MARINA

Reynaldo Priell Neto, 56, é coronel aposentado da Polícia Militar. Foi secretário-adjunto de Segurança Urbana de São Paulo durante a gestão Bruno Covas. Forma chapa com a economista Marina Helena (Novo).

VICE DE NUNES

Ricardo Mello Araújo, 53, é coronel da reserva da Polícia Militar e ex-comandante da Rota (Rondas Ostensivas Tobias Aguiar), tropa da PM conhecida pela alta letalidade. Presidiu o Ceagesp durante o governo Jair Bolsonaro (PL) e é a indicação do ex-presidente para a chapa de Ricardo Nunes (MDB).

VICE DE ALTINO

Silvana Garcia, 60, é vice na chapa de Altino Prazeres (PSTU). Ativista do movimento por moradia popular, candidatou-se a vereadora em Belém (PA) e a suplente do Senado pelo Pará em 2006.