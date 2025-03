Policiais Municipais de Ribeirão Pires recebem Medalha de Honra ao Mérito

Na tarde desta quarta-feira (19), Policiais Municipais de Ribeirão Pires receberam Medalha de Honra ao Mérito e Certificados. A homenagem, que foi realizada no Anfiteatro Arquimedes Ribeiro, fez parte da programação dos 71 anos de Ribeirão Pires. A honraria foi concedida aos membros da corporação que se destacaram em suas atividades nos últimos cinco anos.

Foram agraciados com a Medalha os seguintes Policiais Municipais: Sandro Torres (atual Secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Defesa Civil); Marcos Campanhã (atual Subsecretário de Mobilidade); Inspetor Chefe Filipe; Lourenço (1ª Classe); Cristiano (1ª classe); Pacheco (1ª Classe); Fontes (Classe Distinta); Donizete (Classe Distinta); Piccirilo (1ª Classe); Timóteo (1° Classe); Gonzaga (1ª Classe); Cláudio (1ª Classe); Silvana (1ª Classe); Simões (1ª classe); Araújo (Subcomandante), Valdomiro (1° Classe); Souza (Classe Distinta); Soares (1° Classe), Vidal (1° Classe); Furlani (1° Classe), Da Silva (1° Classe); W. Nogueira (1ª classe); Carlos (1° Classe); Luciano (1ª classe); Valter (Classe Distinta); Torres (Classe Distinta); Elena (1° Classe); Abdalah (1° Classe) e a Comandante Neide (Classe Distinta).

“Todos são dedicados, competentes e não medem esforços para desempenhar suas funções, colocando-se sempre à disposição para atuar em prol da segurança e do bem-estar da população”, afirmou o Secretário de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil, Sandro Torres.

Para o prefeito de Ribeirão Pires, a Polícia Municipal merece todo o reconhecimento pelo trabalho. “Podemos afirmar que tem parte considerável no resultado da segurança pública e no fato Ribeirão Pires ter ótimos índices de segurança. Além disso, parabenizo as famílias dos policiais que dão apoio incondicional ao trabalho” destacou o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi.

A Prefeitura de Ribeirão Pires ressalta que a cerimônia de destaque aos policias municipais será feita anualmente no aniversário de Ribeirão Pires. Também está prevista para este ano mais uma celebração, no dia 16 de outubro, data em que foi instituída a Guarda Civil Municipal, agora intitulada Polícia Municipal.

Gabriel Mazzo PMETRP