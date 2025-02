Policiais Militares salvam bebê engasgado em frente à Companhia no extremo sul de SP

Na noite de segunda-feira (17), policiais militares de serviço na 5ª Companhia do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano perceberam um veículo preto estacionando em frente ao local com os pisca-alertas ligados. Dentro do carro, um homem segurava um bebê recém-nascido nos braços, demonstrando desespero.

De imediato, os soldados PM Canossa e PM Fiala correram ao encontro do homem, que entregou a criança aos policiais. O bebê, com apenas duas semanas de vida, estava engasgado e apresentava dificuldades para respirar. Rapidamente, os agentes iniciaram a manobra de Heimlich (procedimento para desengasgo), conseguindo desobstruir as vias respiratórias do recém-nascido, que expeliu secreções com leite materno.

Após confirmarem que a respiração havia sido restabelecida, os policiais encaminharam a criança à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Icaraí. No local, a equipe médica prestou atendimento e manteve o bebê em observação. Horas depois, ele recebeu alta e foi entregue aos pais.

Emocionados e gratos pelo atendimento rápido e eficiente da Polícia Militar, os pais do bebê retornaram à companhia para agradecer pessoalmente aos policiais. O momento foi registrado com uma fotografia da equipe ao lado da família.