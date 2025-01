PMs visitam bebê que salvaram de engasgo: “A mãe confiou a vida da filha em nossas mãos”

O soldado Fabiano Bianchi e a cabo Marli Rocha salvaram Nicole, de apenas 3 meses, de engasgar na última terça-feira (21), na base policial do 27° Batalhão da PM, no município de Bariri, interior de São Paulo. Nesta sexta-feira (24), os policiais visitaram a bebê na casa da família.

A mãe chegou à base policial pedindo ajuda para filha, que não conseguia respirar. Nicole havia se engasgado com leite materno. Logo em seguida, o soldado Fabiano Bianchi segurou a bebê e realizou a manobra de Heimlich, técnica usada para desobstruir as vias aéreas e permitir a retomada da respiração.

“Em casos de desengasgo, cada segundo conta para salvar uma vida. Naquele momento, a mãe confiou a vida da filha em nossas mãos”, explicou o soldado. Após estabilizar Nicole, a equipe preparou a viatura e acompanhou a família até a Santa Casa da região, onde a bebê permaneceu sob cuidados médicos para concluir a recuperação.

“Durante o resgate estamos focados e, com a adrenalina de salvar uma vida, não temos tempo para pensar nas emoções. Mas, ao ouvir o choro da bebê, o alívio foi imediato. Ela estava bem, e o pensamento foi: ‘Conseguimos’”, relatou Fabiano. “Quando entregamos Nicole à equipe médica, a ficha caiu: nós fazemos parte da história dessa menina”, completou.

Mais tarde, a mãe retornou à base policial para agradecer à equipe. Os PMs mantiveram contato com a família para acompanhar o estado de Nicole. Nesta sexta-feira, decidiram visitar a bebê em casa. Os militares montaram cestas de presentes com um macacão da corporação e uma caneca. A mãe fotografou os presentes e homenageou “heróis de farda”, nas redes sociais.

O soldado e a cabo também são pais, o que tornou o caso ainda mais marcante. “Depois que a adrenalina passa, começamos a refletir e nos colocamos no lugar da mãe. Se fosse com um filho nosso, iríamos querer um atendimento rápido e eficaz, e isso nos motiva ainda mais no trabalho”, contou Fabiano Bianchi.

Durante a visita, a emoção tomou conta da equipe. “Precisávamos vê-los, saber que estavam bem e finalmente conhecer Nicole. Foi muito gratificante ver a bebê recuperada e receber o reconhecimento da família”, acrescentou a cabo Marli Rocha.