Policiais Militares: do apoio ao cidadão ao milagre do nascimento

Na madrugada desta quarta-feira (28), policiais militares do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano auxiliaram uma gestante em trabalho de parto dentro de sua residência. Após receberem uma ocorrência via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), foram informados de que, no bairro Três Corações, uma gestante estava entrando em trabalho de parto. Imediatamente, a equipe foi até o local, onde encontraram a parturiente deitada, já com fortes contrações. Os policiais militares analisaram a situação e decidiram iniciar os procedimentos para realizar o parto.

Após o nascimento do bebê, do sexo masculino, a equipe notou que o cordão umbilical estava enrolado no pescoço do recém-nascido, o que o deixou roxo. Com cuidado, eles conseguiram remover o cordão e realizaram uma breve limpeza nas vias aéreas da criança, que respondeu positivamente ao pós-parto. Eles também providenciaram meios para mantê-la aquecida até a chegada do socorro especializado.

Mãe e filho foram encaminhados ao Hospital Parelheiros, onde permanecem sob cuidados médicos e passam bem.