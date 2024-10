Policiais de SP participam de curso promovido pela Escola Superior de Guerra em parceria com a Fiesp

Policiais civis e militares do estado de São Paulo participaram concluíram a formação do Curso de Gestão em Recursos de Defesa (CGERD) promovido pela Escola Superior de Guerra (ESG) e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP). O objetivo é integrar três pilares: forças de defesa e segurança, indústrias de defesa brasileira e academias — universidades, como centros de inovação.

O treinamento ampliou o conhecimento sobre a inovação em tecnologias, apresentou novos sistemas de segurança, como o de proteção balística e de veículos, entre outras ferramentas essenciais para o desenvolvimento de ações das instituições públicas.

“As forças armadas agregam muito na nossa formação, por que elas possuem alto investimento em valorização e capacitação dos seus integrantes e isso é algo que nós podemos aprender com eles”, disse o delegado Marco Antonio Moysés Filho, que participou do curso. “A todo tempo, eles estavam abertos a troca de experiências e de ideias”, acrescentou.

O conceito das três frentes, é trazido para o contexto do gerenciamento de recursos de defesa. Evidencia a relevância do trabalho em conjunto das forças armadas, dos centros de pesquisas e da indústria nacional em prol do desenvolvimento da base industrial e da aquisição das capacidades de defesa necessárias do país.

Curso de Gestão em Recursos de Defesa

O projeto é desenvolvido de forma regular e anual nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Em São Paulo, está na 18ª edição e acontece em parceria com a Fiesp, que fornece a estrutura necessária para administração das aulas. Já no Rio de Janeiro, acontece na Escola Superior de Guerra (ESG).

O curso é estruturado em torno dos seguintes campos do conhecimento: Poder Nacional, Relações Internacionais, Políticas e Gestão dos Recursos Públicos. Além das aulas teóricas, os participantes realizam duas viagens de visitas técnicas para o interior de São Paulo e para o Rio de Janeiro, para conhecer centros de tecnologias, unidades militares e industriais.

Neste ano, o curso formou 25 alunos, entre policiais civis e militares de São Paulo, além de integrantes de instituições, da sociedade civil e de defesa e militares das forças armadas.