Polícia prende 7 em operação contra posse de armas ilegais na Grande São Paulo

A Polícia Civil realizou, nesta segunda-feira (20), uma operação visando a apreensão de armas ilegais nos municípios de Diadema e em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. Ao todo, sete suspeitos foram presos em flagrante e oito armas ilegais apreendidas, entre elas um fuzil com numeração raspada.

Os agentes do 2° Distrito Policial da Seccional de São Bernardo do Campo cumpriram 36 mandados de busca e apreensão e um de prisão nos bairros Botujuru, Taquacetuba e Rudge Ramos, no município, e em Eldorado e na Vila Conceição, em Diadema.

As investigações foram desencadeadas a partir da prisão de suspeitos no envolvimento em um roubo de carga. Os policiais descobriram uma rede de pessoas que compram, vendem e realizam rifas de armas de fogo ilegais.

Durante a operação, os policiais apreenderam três espingardas, duas pistolas, dois revólveres e um fuzil, além de partes de uma arma artesanal. Todas as armas estavam com a numeração raspada.

A polícia também recolheu vários apetrechos usados em armas de fogo como coldres, carregadores, cartuchos e inúmeras munições de calibres diversos.

O efetivo empregado na operação foi de 158 policiais civis dos distritos e especializadas da Seccional de São Bernardo do Campo.

O caso foi registrado como cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária, localização e apreensão de objeto e porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito no 2º DP de São Bernardo do Campo.

As investigações continuam para a identificação de outros suspeitos.