Em São Bernardo, Prefeitura lança Operação Segurança Direto ao Ponto

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, lançou nesta quinta-feira (16), na Esplanada do Paço, a Operação Segurança Direto ao Ponto, com o objetivo de garantir a segurança das pessoas que utilizam e aguardam o transporte público em ruas e avenidas da cidade. O reforço se dará pelos próximos 90 dias em áreas vulneráveis do município para coibir furtos e roubos.

Equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), com apoio da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), além das Polícias Civil e Militar, irão fortalecer o patrulhamento nos principais corredores viários e paradas de ônibus, diariamente, em três horários cujo movimento de trabalhadores é alto: das 5h às 8h, das 12h às 14h e das 17h às 20h.

“O objetivo desta operação é garantir segurança ao cidadão, proporcionando sensação de proteção. As forças de segurança precisam estar nas ruas, em ação conjunta. Pelos próximos 90 dias teremos esse reforço em áreas consideradas vulneráveis. Segurança Urbana é todo dia, toda hora. Nestes primeiros 100 dias de governo teremos anúncios importantes na área para assegurar que a população de São Bernardo, realmente, se sinta segura”, declarou o prefeito Marcelo Lima.

Nesta primeira operação houve a presença de aproximadamente 50 viaturas da GCM e das Polícias Militar e Civil. “Todas as inspetorias da guarda municipal terão equipes para o patrulhamento ostensivo em sua respectiva região, sempre priorizando um determinado corredor com grande movimentação de trabalhadores”, alertou o secretário de Segurança Urbana de São Bernardo, Major Topalian.

Na operação desta quinta-feira foram 129 agentes de segurança às ruas, entre guardas municipais, polícias civil e militar.

Mapeamento de áreas – Paralelamente, o serviço de inteligência da Secretaria de Segurança Urbana fornecerá informações às equipes de rua, acerca dos pontos mais vulneráveis da cidade, onde é possível identificar ocorrências de furto e roubo próximo a pontos de ônibus.

Investimento – A Guarda Civil Municipal de São Bernardo é a segunda maior corporação do Estado, com 1.005 agentes, ficando apenas atrás da Capital.