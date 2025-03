Polícia Municipal de São Bernardo prende três e reforça combate ao tráfico de drogas

Em ação que fortalece as ações de combate à comercialização ilegal de drogas na cidade, a Polícia Municipal de São Bernardo apreendeu entre sexta (28/2) e terça-feira (4/3), 194 porções de maconha, 160 de crack e 140 de cocaína, além de 9 embalagens com substância ainda não identificada e 3 frascos de lança-perfume.

“Essas apreensões reforçam o trabalho da Polícia Municipal no combate ao tráfico de drogas na cidade. E mais: reforça o nosso comprometimento em garantir à população a segurança necessária para que os cidadãos de bem circulem aqui sem medo”, salientou o prefeito Marcelo Lima.

A primeira apreensão aconteceu na noite da última de sexta-feira (28/2), no Jardim Nascimento, região do Nova Petrópolis, quando os policiais faziam patrulhamento preventivo na região. O suspeito tentou fugir, mas foi alcançado pela guarnição que, após revista, encontraram as drogas em uma pochete.

Já os outros flagrantes se deram na manhã do domingo (2/3). A primeira ocorrência ocorreu no início da manhã no Alves Dias. A equipe da Polícia Municipal de São Bernardo realizava ronda pelo bairro quando avistou dois indivíduos em atitude suspeita. Apesar de um deles ter fugido do local, o outro foi detido e encaminhado ao 3º DP. Com ele, além de porções de droga, foi apreendido R$ 185 em espécie, bem como planilha com a contabilidade das vendas.

Na Vila São José, a segunda apreensão. Também após ronda preventiva, os policiais abordaram três suspeitos. Dois escaparam, e um foi detido. O suspeito foi encaminhado ao 1º DP e lá foi constatado que ele já possuía antecedentes criminais por tráfico, roubo e furto. O homem segue à disposição da Justiça.

PRISÃO POR FURTO EM ÔNIBUS – No sábado (1/3), durante ronda da Operação Segurança Direto ao Ponto na Avenida Rudge Ramos, a Polícia Municipal de São Bernardo prendeu em flagrante homem por furto em ônibus municipal. No ponto final da linha, o motorista se ausentou do transporte e o indivíduo aproveitou para furtar R$ 69 do caixa. Ao voltar para o coletivo, ele se deparou com o homem escondido no fundo do veículo.

O indivíduo foi conduzido ao 2º DP. Na delegacia foi constatado que o homem havia sido preso pelo mesmo motivo no dia anterior, mas liberado na audiência de custódia, sendo novamente preso 4 horas depois. O homem ficou, novamente, à disposição da Justiça.

PRISÃO POR FURTO EM EMEB – Na segunda-feira (3/3), os agentes de segurança do município prenderam em flagrante dois homens por furto na EMEB Vereador Kiyoshi Tanaka, também no Rudge Ramos. A prisão ocorreu após denúncia de morador da região e a Central de Monitoramento da Polícia Municipal acionar uma viatura que estava em patrulha nas vias próximas da unidade escolar.

Ao chegarem ao local, os agentes deram voz de prisão a um homem e uma mulher. Na mochila do casal, foram encontrados cabos, três torneiras e um disjuntor. A dupla foi conduzida ao 2º DP e ficaram à disposição da Justiça.

OPERAÇÃO NA BILLINGS – Na última sexta-feira (28/2), a Polícia Municipal Ambiental apreendeu, durante operação noturna na Represa Billings, materiais usados na pesca irregular. A ação ocorreu no último dia do período de proteção dos peixes para reprodução, mais conhecido como defeso.

Os policiais recolheram 12 tarrafas e panos de rede, totalizando cerca de 250 metros de rede de pesca. Ao perceberem a aproximação da embarcação usada na ação, os pescadores fugiram, abandonando no local as redes, além de alguns peixes capturados. Todo material foi levado à base da especializada no Riacho Grande e incinerado.

“O sucesso das ações destes últimos dias demonstra que as ações preventivas dos policiais são exitosas e merecem atenção especial do poder público. Aqui em São Bernardo, desde o início do ano, esse tipo de ação é diária, indo de encontro à determinação da nossa gestão”, concluiu o secretário de Segurança de São Bernardo, Major Topalian.



Crédito:Divulgação/PMSBC

Crédito:Divulgação/PMSBC