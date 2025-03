SBC apresenta queda em roubos de veículos

O ABCdoABC, após levantar dados sobre os delitos de roubos e furtos, tanto de cargas, quanto de veículos e outros em Santo André, segue realizando as consultas, no portal do SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado de São Paulo, para apresentar os números atuais nas sete cidades do ABC.

Desta vez, a cidade consultada é São Bernardo do Campo, na qual o site da SSP-SP apresenta amostragem em que o delito de roubo de veículos seguiu a mesma tendência da vizinha Santo André, com queda neste tipo de crime.

Segue o vizinho

Assim, no quesito roubo de veículos, no Município batateiro foram registrados 117 casos em dezembro de 2024, enquanto em janeiro de 2025 foram registrados 81, uma redução de quase 31%.

Alta em furtos de veículos

Já para a prática de furtos de veículos, foram registrados 138 casos em dezembro de 2024 contra 199 em janeiro de 2025, uma alta de aproximadamente 44%.

Mais uma elevação

No delito de furtos outros, o portal indica 568 casos em dezembro passado, enquanto em janeiro passado o município registrou 646, uma elevação de cerca de 13,75%.

Mesmo cenário que a cidade vizinha, Santo André

O roubo de cargas, assim como na cidade vizinha Santo André, permaneceu praticamente estável, já que em dezembro de 2024 foram anotados quatro casos contra cinco em janeiro de 2025.

Mais uma prática criminosa com alta nos índices

E seguindo a mesma tendência de alta, o registro de roubos outros, no site da SSP-SP, indica que em dezembro do ano passado foram anotados 321 casos, já em janeiro de 2025 foram registrados 345, o que resulta em uma elevação de aproximadamente 7,5%.