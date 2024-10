Polícia Militar salva recém-nascida engasgada

Na madrugada de sexta-feira (25), policiais militares do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, estavam na base da 5ª Companhia do 27º BPM/M, quando um veículo parou em frente ao pátio, com o um senhor e sua esposa, visivelmente aflitos, pedindo socorro. O casal segurava sua filha, a pequena Isabela, de apenas 23 dias, que estava engasgada e sem reação.

De imediato, os policiais militares realizaram a manobra de Heimlich na recém-nascida, desobstruindo suas vias aéreas e salvando sua vida. Em seguida, a viatura se dirigiu ao AMA Icaraí para garantir que a criança recebesse atendimento médico completo. Sob os cuidados do médico, a bebê foi examinada e deixada em observação, embora já estivesse fora de perigo e respirando normalmente. Graças à rápida intervenção dos policiais, a vida da pequena Isabela foi salva.