Polícia Militar recupera veículo roubado e prende suspeito em flagrante

Na tarde de ontem (19), durante patrulhamento pelo Bairro Recanto Campo Belo, na zona Sul de São Paulo, policiais do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano avistaram um veículo Fiat Fiorino em atitude suspeita pela Rua Amélia Petrella Zuanazzi, com dois indivíduos em seu interior. Ao perceberem a presença da viatura, os ocupantes empreenderam fuga em alta velocidade.

Após breve acompanhamento, o veículo foi abandonado na Rua Irene Pedroso Cataldo, e os suspeitos fugiram a pé por uma área de mata. Com apoio solicitado via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), foi realizado cerco e buscas, resultando na localização de um dos indivíduos escondido na mata. Durante a abordagem, foram encontrados dois celulares, um Samsung e um Motorola, com o suspeito.

Um transeunte informou conhecer o proprietário do veículo e entrou em contato com a vítima, que compareceu ao local e reconheceu tanto a Fiorino quanto o indiciado como autor do roubo. Além disso, confirmou ser dono de um dos celulares encontrados.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi conduzido ao 101º Distrito Policial. Após ouvir as partes envolvidas, a autoridade de plantão ratificou a prisão, e o indiciado permaneceu à disposição da Justiça.