Polícia Militar recupera veículo furtado e prende dois indivíduos em flagrante

Na tarde de ontem (11), durante patrulhamento pela Estrada Ecoturística de Parelheiros, uma equipe do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano avistou um veículo Fiat/Uno em atitude suspeita, ocupado por dois indivíduos.

Após consulta do emplacamento via aplicativo, constatou-se que o veículo possuía licenciamento atrasado e placa falsa. Durante a abordagem, foram encontrados dois celulares: um com queixa de furto e outro bloqueado pela Anatel. Além disso, após inspeção detalhada, descobriu-se que o veículo era produto de furto registrado em São Bernardo do Campo.

Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos ao 101º Distrito Policial, onde o delegado de plantão ratificou a prisão. Os indivíduos permanecem à disposição da Justiça.