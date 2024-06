Polícia Militar recupera carro furtado e localiza desmanche clandestino na zona sul de São Paulo

Um carro furtado foi recuperado pelos Policiais Militares do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, neste sábado (23), em um desmanche clandestino localizado no bairro Parelheiros/SP.

Os Policiais Militares estavam em patrulhamento pela rua Galo de Campina, quando visualizaram, no interior de uma garagem, um veículo aparentemente sendo desmanchado. Em pesquisa do emplacamento via COPOM, foi constatado que o veículo era produto de furto. Em vistoria à residência, os policiais constataram que se tratava de um desmanche de veículos. Várias peças e acessórios foram localizados, todos produtos ilícitos, além de quatro veículos carregados de peças, veículos esses que, em pesquisa, retornaram com licenciamento em atraso.

A ocorrência apresentada no 48° Distrito Policial. Não houve detidos.