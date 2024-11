Polícia Militar recupera carga roubada e prende suspeito em São Paulo

Nesta terça-feira (12), durante patrulhamento pela região, policiais militares do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram acionados via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), para atendimento de ocorrência de roubo de carga de alimentos, envolvendo dois suspeitos em uma motocicleta.

A equipe se deslocou até a Rua Figueira Reimberg, onde avistou um veículo Hyundai HR sendo descarregado por um dos indivíduos, que prontamente se entregou e confessou o crime. Ele relatou que, após abordar o veículo com seu parceiro, levaram a vítima até o interior de uma comunidade. Horas depois, a vítima foi encontrada transitando na via, relatando dores no calcanhar e sendo encaminhada ao PS Icaraí para atendimento médico.

Além do veículo e da carga de alimentos, foram recuperados dois celulares. A ocorrência foi apresentada no 101° Distrito Policial, para demais providências.