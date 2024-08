Polícia Militar recupera carga roubada e prende criminoso na zona Sul de São Paulo

Policiais Militares do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano recuperaram uma carga roubada, na última sexta-feira (16), no bairro Grajaú. Um criminoso foi preso em flagrante.

Durante o patrulhamento com vistas a indivíduos que haviam praticado roubo de carga de carne, a equipe foi informada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) sobre a denúncia de que um homem fazia o transbordo de uma mercadoria na Rua Nova Zelândia. No local, após realizar buscas na região, o veículo Ford Cargo, com diversas caixas de carne avaliadas em R$11.000,00, foi localizado, e um criminoso foi detido. A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial da região, ficando o criminoso preso à disposição da justiça, após o reconhecimento da vítima. O veículo e a carga recuperada foram devolvidos à vítima.