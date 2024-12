Polícia Militar recupera carga avaliada em R$ 30 mil na zona sul de São Paulo 

Policiais do 27º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano recuperaram, nesta sexta-feira (06), uma carga de colchões roubada, avaliada em R$ 30 mil.

Durante patrulhamento, a equipe foi informada sobre uma denúncia de descarregamento de mercadoria roubada na Rua Fernando Abascal.

No local, o policiamento foi intensificado, resultando na localização de um caminhão e da carga roubada em um terreno baldio situado em uma viela. Em contato com a vítima, foi informado que ela havia sido abordada por quatro indivíduos no bairro Jardim Lucélia.

A ocorrência foi encaminhada ao 85º Distrito Policial para as devidas providências.