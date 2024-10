Polícia Militar prende dupla com mais de 60 quilos de skank no interior de São Paulo

Dois homens foram presos por transportar 64 quilos de skank na tarde desta segunda-feira (28). A apreensão ocorreu durante a Operação Impacto/Dia do servidor público no município de Mirante do Paranapanema, interior de São Paulo.

Policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) realizavam a Operação Impacto/Dia do Funcionário Público, com foco ao combate a ilícitos administrativos e penais, em especial ao narcotráfico, em parceria com as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco) de São Paulo. Durante a ação, abordaram um veículo suspeito com motorista e passageiro.

Foi dada a ordem de parada e, durante a vistoria, os agentes localizaram mais de 60 tijolos de skank em fundos falsos nas laterais e no banco traseiro do veículo. Ao todo, foram contabilizados e apreendidos 64,7 quilos da droga.

Após consultar o sistema, os policiais verificaram que o carro era furtado.

Os dois foram presos e aguardam audiência de custódia. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Presidente Prudente.