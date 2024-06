Policia Militar prende criminoso com arma de fogo e recupera motocicleta roubada pelo município de Santo André

Ontem, 12, a equipe Policiais Militares da Força Tática – ROCAM (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) do 24⁰ Batalhão de Polícia Militar Metropolitano de Diadema, durante o deslocamento para uma instrução na área de Santo André, deparou com uma motocicleta na via pública ocupada por dois indivíduos suspeitos, onde o condutor ao perceber a aproximação da viatura policial efetuou fuga, sendo o garupa detido quando saltou da motocicleta na tentativa de fugir.

Realizada a busca pessoal foi localizada na cintura do averiguado, um revólver, calibre 38, numeração suprimida, carregado com 03 (três) munições intactas. Em diligências na área os policiais militares encontraram a motocicleta abandonada, que após pesquisa veicular constou produto de roubo pelo município de Santo André na data de 02/06. Ocorrência apresentada no 6⁰ Distrito Policial de Santo André, onde a autoridade presente ao plantão, após obter ciência dos fatos, registrou o Boletim de Ocorrência de Roubo/ Porte Ilegal de Arma de Fogo, permanecendo o autor a disposição da justiça, sendo a motocicleta restituída ao proprietário.